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Симптомы, лечение и профилактика клещевого энцефалита

Похоже, весна наконец пришла! А это значит, пора говорить о клещах. Мы каждый год обсуждаем эту тему. Но вопрос, что делать, если вас укусили, по-прежнему актуален.

Клещи — это небольшие паукообразные, которые паразитируют на животных (в том числе на человеке), то есть попросту пьют их кровь.

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Многие думают, что клещи живут на деревьях и с них же нападают, однако это не так. Клещи на самом деле живут в траве и на жертву не спрыгивают сверху, а забираются снизу. Так что высокие сапоги и заправленные в них штаны защищают надежнее, чем капюшон. А светлая одежда предпочтительнее темной или камуфляжной, потому что на ней эти паразиты заметнее. Клещи не только пьют кровь, но и переносят опасные болезни — энцефалит и болезнь Лайма (боррелиоз). Возбудители этих болезней живут в слюне клеща и при укусе попадают в жертву. Обе они имеют очень серьезные последствия.

Клещевой энцефлит

Клещевой энцефалит — это вирус, который приводит к воспалению мозга. Первые симптомы заболевания появляются примерно через 14 дней после укуса. Больной чувствует боль в голове, ломоту в суставах, тошноту. Могут начаться судороги. Температура резко поднимается до 39-40 градусов. Может нарушаться работа дыхательной и кровеносной систем. Если энцефалит вовремя не обнаружить и не вылечить, он может привести к смерти. Чтобы обезопасить себя от энцефалита, необходимо сделать серию прививок. Существуют две программы вакцинации: нормальная, состоящая из трех прививок и экстренная, включающая только две. При нормальной программе первую прививку рекомендуется делать осенью, вторую — через три-семь недель после первой, а третью — через год после начала вакцинации. После этого для поддержания иммунитета прививку стоит повторять раз в три года. Экстренная программа вакцинации занимает намного меньше времени (всего две прививки, вторая делается через месяц после первой), но иммунитет к энцефалиту после такой вакцинации устанавливается на 1,5-2 месяца и поддерживается не так долго, как после нормальной программы прививок. Как видите, с прививками, даже по экстренной схеме, вы уже опоздали. Сейчас начинать вакцинацию уже бессмысленно.

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