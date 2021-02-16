Тосты с кремом из авокадо и огурцом от Василия Емельяненко
Смотрите видеоинструкцию - и повторяйте дома! А если нужны дополнительные пояснения «что и в каких количествах необходимо», читайте текст ниже.
Итак, для приготовления этой легкой закуски вам понадобятся:
- Чиабатта — несколько ломтиков
- Авокадо — 1 шт.
- Сливочный сыр — 50 г
- Огурец свежий — 1 шт.
- Зеленый базилик — 2 веточки
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Смесь специй — по вкусу
Готовится блюдо очень легко, а главное – быстро, не более 15 минут:
Шаг 1. Ломтики чиабатты сбрызните оливковым маслом.
Шаг 2. Раскалите сковороду-гриль и выложите на нее ломтики хлеба. Обжарьте с одной стороны (как только от ломтиков начнет подниматься дымок, снимите их со сковороды).
Шаг 3. Огурец обрежьте по форме бруска, срезав закругленные края, и нарежьте мелкими кубиками. Выложите в глубокую миску.
Шаг 4. Авокадо разрежьте на две части. Мякоть одной половинки с помощью ложки выложите в чашку блендера. Добавьте сливочный сыр, молотые специи, оливковое масло и несколько капель лимонного сока. Базилик измельчите и также выложите в чашку блендера.
Шаг 5. Пробейте все ингредиенты в блендере до консистенции крема. Переложите крем в миску с огурцом, аккуратно перемешайте.
Шаг 6. Намажьте кремом ломтики чиабатты, украсьте мелкими листочками базилика. Приятного аппетита! Ешьте и живите со вкусом!
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Фото: архив "Кухня ТВ"
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