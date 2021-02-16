Тосты с кремом из авокадо и огурцом от Василия Емельяненко

Смотрите видеоинструкцию - и повторяйте дома! А если нужны дополнительные пояснения «что и в каких количествах необходимо», читайте текст ниже.

Итак, для приготовления этой легкой закуски вам понадобятся:

Чиабатта — несколько ломтиков

Авокадо — 1 шт.

Сливочный сыр — 50 г

Огурец свежий — 1 шт.

Зеленый базилик — 2 веточки

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Смесь специй — по вкусу

Готовится блюдо очень легко, а главное – быстро, не более 15 минут:

Шаг 1. Ломтики чиабатты сбрызните оливковым маслом.

Шаг 2. Раскалите сковороду-гриль и выложите на нее ломтики хлеба. Обжарьте с одной стороны (как только от ломтиков начнет подниматься дымок, снимите их со сковороды).

Шаг 3. Огурец обрежьте по форме бруска, срезав закругленные края, и нарежьте мелкими кубиками. Выложите в глубокую миску.