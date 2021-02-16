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Тосты с кремом из авокадо и огурцом от Василия Емельяненко

Авокадо – продукт №1 в конце зимы, когда и запас витаминов и микроэлементов необходимо пополнить, и начать сбрасывать накопленные за зиму лишние килограммы. Редакция Passion.ru совместно с шеф-поваром и ведущим программы «Ели у Емели» на канале «Кухня ТВ» Василием Емельяненко подготовила для вас рецепт идеальных тостов с кремом из авокадо, которые отлично подойдут для сытного и полезного завтрака.

Смотрите видеоинструкцию - и повторяйте дома! А если нужны дополнительные пояснения «что и в каких количествах необходимо», читайте текст ниже.

Итак, для приготовления этой легкой закуски вам понадобятся:

  • Чиабатта — несколько ломтиков
  • Авокадо — 1 шт.
  • Сливочный сыр — 50 г
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Зеленый базилик — 2 веточки
  • Лимон — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Смесь специй — по вкусу

Готовится блюдо очень легко, а главное – быстро, не более 15 минут:

Шаг 1. Ломтики чиабатты сбрызните оливковым маслом.

Шаг 2. Раскалите сковороду-гриль и выложите на нее ломтики хлеба. Обжарьте с одной стороны (как только от ломтиков начнет подниматься дымок, снимите их со сковороды).

Шаг 3. Огурец обрежьте по форме бруска, срезав закругленные края, и нарежьте мелкими кубиками. Выложите в глубокую миску.

Шаг 4. Авокадо разрежьте на две части. Мякоть одной половинки с помощью ложки выложите в чашку блендера. Добавьте сливочный сыр, молотые специи, оливковое масло и несколько капель лимонного сока. Базилик измельчите и также выложите в чашку блендера.

Шаг 5. Пробейте все ингредиенты в блендере до консистенции крема. Переложите крем в миску с огурцом, аккуратно перемешайте.

Шаг 6. Намажьте кремом ломтики чиабатты, украсьте мелкими листочками базилика. Приятного аппетита! Ешьте и живите со вкусом!

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Фото: архив "Кухня ТВ"

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