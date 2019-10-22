passion.ru

О проекте

Passion.ru – один из первых женских онлайн-журналов. Ежедневно с 1999 года: экспертные статьи на тему красоты, здоровья, психологии, семейных отношений, а также тесты, гороскопы и новости о знаменитостях. Это сайт для успешных и умных женщин, которые точно знают, что в жизни по-настоящему важно. Быть женой, мамой, хозяйкой, оставаясь при этом стильной и ухоженной женщиной, которая не забывает о себе и своих интересах.

Редакция

Юлия Гапонова
Главный редактор
y.gaponova@rambler-co.ru
Полина Гераскина
Редактор рубрики «Мода»
p.geraskina@rambler-co.ru
Наталья Диамоника
Редактор рубрики «Красота»
n.obryadina@rambler-co.ru
Наталья Обрядина
Редактор рубрики «Еда»
n.obryadina@rambler-co.ru
Вера Владзиевская
Редактор рубрики «Звезды»
v.vladzievskaya@rambler-co.ru
Марина Кузнецова
Редактор рубрики «Здоровье»
marina.kuznetsova@rambler-co.ru
Александра Борисова
ассистент бьюти-редактора
alexandra.borisova@rambler-co.ru
Диана Антонова
Редактор звездных новостей
d.antonova@rambler-co.ru
Мария Моисеева
Редактор звездных новостей
maria.moiseeva@rambler-co.ru
Макс Светский
Светский фотограф, фоторедактор
mxsvetskiy@passion.ru

Контрибьюторы

Надежда Попова, Ольга Аристова, Инна Любимова, Яна Лапутина, Юлия Кальницкая, Оксана Смирнова, Алиса Фридман, Алина Давыдова, Карина Громова, Влада Лирина, Марина Сердюк, Ангелина Нежная, Роман Страстный, Роза Ветрова, Галина Нежнева

Контактная информация

Телефон

+7 (495) 785-17-00

Почта

y.gaponova@rambler-co.ru

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Адрес редакции и издателя

ООО «Рамблер Групп», 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, БЦ «Даниловская Мануфактура», «Ряды Солдатенкова» 1, 2, подъезд 5

По вопросам информационного партнерства

Ведущий менеджер по маркетингу Екатерина Голозубова e.golozubova@rambler-co.ru

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По вопросам коммерческого размещения

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117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1

Форма периодического распространения: сетевое издание. Территория распространения: РФ, другие страны

Главный редактор: Гапонова Ю. С.