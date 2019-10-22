Passion.ru – один из первых женских онлайн-журналов. Ежедневно с 1999 года: экспертные статьи на тему красоты, здоровья, психологии, семейных отношений, а также тесты, гороскопы и новости о знаменитостях. Это сайт для успешных и умных женщин, которые точно знают, что в жизни по-настоящему важно. Быть женой, мамой, хозяйкой, оставаясь при этом стильной и ухоженной женщиной, которая не забывает о себе и своих интересах.
Надежда Попова, Ольга Аристова, Инна Любимова, Яна Лапутина, Юлия Кальницкая, Оксана Смирнова, Алиса Фридман, Алина Давыдова, Карина Громова, Влада Лирина, Марина Сердюк, Ангелина Нежная, Роман Страстный, Роза Ветрова, Галина Нежнева
ООО «Рамблер Групп», 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, БЦ «Даниловская Мануфактура», «Ряды Солдатенкова» 1, 2, подъезд 5
Ведущий менеджер по маркетингу
Екатерина Голозубова
e.golozubova@rambler-co.ru
По вопросам коммерческого размещения
passion@sberseller.ru
Прайслист
Медиа-кит
Спецпроекты
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-68749 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 17 февраля 2017 года.
Название: Passion.ru
2005–2021. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1
Форма периодического распространения: сетевое издание. Территория распространения: РФ, другие страны
Главный редактор: Гапонова Ю. С.