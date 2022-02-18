Как приготовить потрясающе вкусное пюре: совет шеф-повара Константина Ивлева

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Как приготовить потрясающе вкусное пюре: совет шеф-повара Константина ИвлеваВидеолайфхак от профессионала
У каждого есть любимый рецепт картофельного пюре. Готовы поспорить, что практически все они похожи друг на друга. Ведущий программы «Моя-твоя еда» на телеканале «Кухня ТВ» Константин Ивлев расскажет, как приготовить это простое блюдо, чтобы его вкус заиграл новыми красками.
Картофель, масло, сливки или молоко, возможно, немного мускатного ореха — и взбивать, взбивать и еще раз взбивать, чтобы насытить любимый гарнир кислородом и разбить даже мельчайшие комочки. Причем делать это надо только вручную. Никакого миксера или блендера! Казалось бы, что может быть легче, чем приготовить картофельное пюре! Простое и понятное блюдо, рецепт которого сложно испортить или разнообразить. Однако известный шеф Константин Ивлев знает, как сделать пюре, достойное ресторанов со звездами «Мишлен». И способ этот весьма прост. Нужно лишь правильно подготовить картофель… Впрочем, смотрите видео и сами все узнаете!
Приятного аппетита!
Фото: freepik.com