Как приготовить потрясающе вкусное пюре: совет шеф-повара Константина Ивлева

Картофель, масло, сливки или молоко, возможно, немного мускатного ореха — и взбивать, взбивать и еще раз взбивать, чтобы насытить любимый гарнир кислородом и разбить даже мельчайшие комочки. Причем делать это надо только вручную. Никакого миксера или блендера! Казалось бы, что может быть легче, чем приготовить картофельное пюре! Простое и понятное блюдо, рецепт которого сложно испортить или разнообразить. Однако известный шеф Константин Ивлев знает, как сделать пюре, достойное ресторанов со звездами «Мишлен». И способ этот весьма прост. Нужно лишь правильно подготовить картофель… Впрочем, смотрите видео и сами все узнаете!

Приятного аппетита!