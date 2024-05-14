«Нас могли дезинформировать»: в СМИ опровергли информацию о визите генерала Суровикина в Кремль

Информация о визите бывшего командующего российских войск в зоне проведения специальной военной операции Сергея Суровикина в Москву не подтвердилась. С опровержением на эту тему выступил Telegram-канал Рыбарь.

Изначально СМИ сообщило, что генерал прилетел в Москву и посетил Кремль, где, по всей видимости, должен был встретиться с первыми лицами государства. Однако чуть позже коллег поправил телеведущий Владимир Соловьев. Он заявил, что командующий сейчас находится на своем рабочем месте в Африке.

«Что ж, не исключаем, что нас могли дезинформировать, и конкретно в данный момент Сергей Суровикин находится в Алжире (хотя наши источники утверждали обратное)», — говорится в сообщении Telegram-канала Рыбарь.

Об этом же говорят и другие Telegram-каналы. Так, URA.RU пишет, что окружение Суровикина не подтвердило новости о визите в Москву.

Ранее в Сети опровергли информацию об увольнении пресс-секретаря Министерства обороны России Игоря Конашенкова. Руководитель информационного отдела в настоящий момент продолжает исполнять свои обязанности.