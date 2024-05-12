Резо Гигинеишвили забрал сына у Михалковой, который растет копией матери

Режиссер Резо Гигинеишвили увез 10-летнего сына Ивана от Надежды Михалковой в Грузию. Поклонники в соцсетях в один голос заявили о том, что мальчик растет копией матери.

Звездные супруги развелись в 2017 году. СМИ писали о том, что причиной расставания режиссера и актрисы стала неверность мужчины. Но правду так никто и не рассказал, так как артисты редко откровенничают по поводу личной жизни. Первое время они почти не контактировали, но со временем смогли наладить отношения. В одном из интервью Резо даже назвал Михалкову родным человеком, пусть даже на расстоянии.

У бывших супругов есть 12-летняя дочь Нина и 10-летний сын Иван. Как оказалось, наследник сейчас находится вместе с отцом в Грузии. Там он знакомится с традициями народа, учится танцевать лезгинку и пробует местную еду. Режиссер снял сына в гостях у певицы Эки Мамаладзе. Но фанаты отметили, что мальчик очень похож на маму.

«Видны гены Михалковых! Их пальцем не раздавишь», – отметили в комментариях.

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