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Какова вероятность того, что партнер вам изменяет?Тест от ведущих проекта «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!»
Каждый иногда сомневался в своем партнере: почему он поздно вернулся, какой-то подозрительно веселый или без повода нервный, не рассказывает, как прошла встреча с друзьями…Часто это просто совпадения и ревность. Но когда стоит действительно стоит насторожиться и проверить, не изменяет ли вам партнер?
Ответить на этот вопрос помогут Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк, ведущие реалити-шоу «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!». Уже несколько лет Дима и Денис помогают разоблачать измены. 28 марта выходит новый сезон — специально к нему ребята подготовили тест, который подскажет, стоит ли переживать о преданности своего партнера.
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