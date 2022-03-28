Отношения Сегодня в 10:00 1 мин. a A

Какова вероятность того, что партнер вам изменяет?

Тест от ведущих проекта «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!»

Каждый иногда сомневался в своем партнере: почему он поздно вернулся, какой-то подозрительно веселый или без повода нервный, не рассказывает, как прошла встреча с друзьями…Часто это просто совпадения и ревность. Но когда стоит действительно стоит насторожиться и проверить, не изменяет ли вам партнер?