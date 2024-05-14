Жене арестованного генерала Юрия Кузнецова стало плохо во время обысков в доме

Жене начальника Управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова стало плохо во время проведения обысков в их доме. У женщины прихватило сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. У него обнаружили 100 миллионов рублей наличными, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Когда в особняк в Истринском районе прибыли с обысками, внутри находились жена и дочь генерала. На фоне стресса обе пожаловались на плохое самочувствие. Отметим, что на тот момент сам Кузнецов уже был задержан.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», СК подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ. Ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Ранее Виталий Бородин заявил, что Главное разведывательное управление Украины угрожает расправой его семье. Из-за этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратился в полицию.