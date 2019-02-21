Оригинальное мужское меню, которое порадует вашего защитника Отечества

Как приготовить?

Вырезку нарезать на стейки и обжарить с обеих сторон на раскаленном растительном масле. Переложить мясо на противень, сбрызнуть каждый кусок красным вином и отправить в духовку, разогретую до 100 градусов, на 20 минут. Очищенную тыкву нарезать тонкими пластинами, смазать растительным маслом, посолить и выложить в форму для запекания вместе с черносливом. Запечь до мягкости тыквы при температуре 180 градусов. Для соуса смешать в сотейнике красное вино, тимьян, черный перец и цедру лимона. Поставить смесь на небольшой огонь, добавить пару долек лимона и томить до тех пор, пока жидкость не выпарится на две трети. Готовую говядину подавать под винным соусом, с запеченной тыквой и черносливом, на подушке из зеленого салата.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: shutterstok.com

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