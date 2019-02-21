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Оригинальное мужское меню, которое порадует вашего защитника Отечества

Что там скрывать, в ресторанах все бывают достаточно часто и поэтому удивить вас достаточно сложно. Поэтому мы решили предложить вам приготовить праздничный ужин своими руками и порадовать своего избранника. А в меню у нас будет салат с брокколи, настоящий стейк, традиционный запеченный картофель и немного шампанского для праздничного настроения. Подробные рецепты - в материале Passion.ru!

Настоящая еда

В День защитника Отечества стоит порадовать своих мужчин ужином, приготовленным по их вкусу. Отложим рукколу и воздушный мусс на другой раз - пусть еда будет "настоящей". Мужчины любят мясо – сочное, ароматное. И правильно! Однако не все разновидности мяса одинаково полезны Кусок телятины, говядины, курицы, нежирной свинины и баранины действительно тонизирует и «строит» клетки. Но жирного мяса, полуфабрикатов и готовых пельменей лучше избегать вообще, а в праздник - особенно. Зачем вашему защитнику живот, лишние килограммы и проблемы с печенью?

Защитнику для гармонии необходим не только белок и фолиевая кислота, витамины В6, В12, С, Е, цинк, селен и омега-3 жирные кислоты. Эти вещества влияют на потенцию и психологическую устойчивость - что необходимо не только для Отечества, но и для семьи. Это легко обеспечить с помощью хлеба грубого помола и морепродуктов, орехов и рапсового масла. Овощи и зелень многие мужчины презрительно называют травой и не любят. Однако за траву будем сражаться. Особенно нужны нашим мужчинам плоды красного и оранжевого цвета - они содержат пигмент ликопен, спасающих от репродуктивных и онкологических проблем. Включайте в мужской ужин помидоры, болгарский перец, тыкву, гранаты. И конечно, пусть еда будет приправлена вашей любовью, принятием его таким, какой есть, и хорошим настроением.

Салат "3 мяса"

Вам потребуется:

  • 100 отварном курного филе,
  • 100 г копченого окорока,
  • 100 постной ветчины,
  • 2 крупных помидора, соль,
  • домашний майонез или растительное масло.

Для домашнего майонеза - 1 яйцо, 0,5 стакана рафинированного растительного масла, сухая горчица, сухой чеснок, 1 чайная ложка сахара.

Как приготовить:

Куриное филе разделиКать на волокна, окорок и ветчину нарезать соломкой, помидоры - дольками. Все смешать и заправить майонезом. Для приготовления майонеза в миску посуду выливаем одно яйцо, добавляем щепотку соли и чайную ложку оливкового или подсолнечного масла. Слегка взбиваем вилкой эту смесь. А затем, продолжая взбивать, выливаем туда еще масла, добавляя его по чайной ложке. То есть: добавили, смешали все в однородную массу и снова добавили ложку масла. Для придания остроты майонезу, в него можно добавить немного сухой горчицы и чеснока. А для мягкости вкуса – немного сахара.

Стейк с тыквой

Картошка с соусом

Вам потребуется:

  • 4 шт говяжьей вырезки,
  • 1 кг тыквы,
  • 100 мл растительного масла,
  • 100 мл красного вина,
  • 100 г чернослива без косточек, соль, перец, немного листьев салата Романо.. Для соуса: 1 стакан красного вина, 2 ст.л. сахара,
  • 2 веточки тимьяна,
  • 4 горошка черного перца,
  • черный молотый перец,
  • 1 лимон

Как приготовить?

Вырезку нарезать на стейки и обжарить с обеих сторон на раскаленном растительном масле. Переложить мясо на противень, сбрызнуть каждый кусок красным вином и отправить в духовку, разогретую до 100 градусов, на 20 минут. Очищенную тыкву нарезать тонкими пластинами, смазать растительным маслом, посолить и выложить в форму для запекания вместе с черносливом. Запечь до мягкости тыквы при температуре 180 градусов. Для соуса смешать в сотейнике красное вино, тимьян, черный перец и цедру лимона. Поставить смесь на небольшой огонь, добавить пару долек лимона и томить до тех пор, пока жидкость не выпарится на две трети. Готовую говядину подавать под винным соусом, с запеченной тыквой и черносливом, на подушке из зеленого салата.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: shutterstok.com

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