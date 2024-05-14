Брачный договор — услышав это словосочетание, многие поспешат от него откреститься. Есть распространенное мнение, что, как это отношения будут строиться не на взаимном доверии, а на холодном и точном расчете? Однако в выигрыше останутся приверженцы именно сделки. Ведь каким бы не было расставание (шумным, скандальным), развод все равно пройдет в спокойном ключе, так как делить вам, по сути, помимо совместных воспоминаний, уже больше и нечего.

Как избежать споров об имуществе и как заключить брачный договор грамотно и без последующих проблем, рассказал сайту «Страсти» юрист и общественный деятель Ксения Корсукова.

Новое явление в истории России

В странах Европы такой вид соглашения между будущими или настоящими супругами популярен давно. Однако в России понятие брачный договор в законодательстве появилось сравнительно недавно.

Впервые это словосочетание было упомянуто в Гражданском кодексе в 1994 году. А уже в 1995 году брачному договору была отведена отдельная глава в Семейном кодексе РФ.

Составление и подписание брачного договора является одним из важных этапов в урегулировании имущественных отношений супругов. Как только брак между супругами зарегистрирован, устанавливается законный режим имущества супругов, что означает общую совместную собственность на имущество, нажитое ими.

Чем полезен брачный договор

Общая совместная собственность означает, что каждый из супругов имеет право на все имущество. А доли в этом имуществе выделяются лишь в случае его раздела. Негласно, по закону, все нажитое в браке имущество делится пополам. Однако не всех это может устраивать. И брачный договор в данном случае поможет решить проблему.