Как правильно составить брачный договор в 2024 году
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Брачный договор — услышав это словосочетание, многие поспешат от него откреститься. Есть распространенное мнение, что, как это отношения будут строиться не на взаимном доверии, а на холодном и точном расчете? Однако в выигрыше останутся приверженцы именно сделки. Ведь каким бы не было расставание (шумным, скандальным), развод все равно пройдет в спокойном ключе, так как делить вам, по сути, помимо совместных воспоминаний, уже больше и нечего.
Как избежать споров об имуществе и как заключить брачный договор грамотно и без последующих проблем, рассказал сайту «Страсти» юрист и общественный деятель Ксения Корсукова.
Новое явление в истории России
В странах Европы такой вид соглашения между будущими или настоящими супругами популярен давно. Однако в России понятие брачный договор в законодательстве появилось сравнительно недавно.
Впервые это словосочетание было упомянуто в Гражданском кодексе в 1994 году. А уже в 1995 году брачному договору была отведена отдельная глава в Семейном кодексе РФ.
Составление и подписание брачного договора является одним из важных этапов в урегулировании имущественных отношений супругов. Как только брак между супругами зарегистрирован, устанавливается законный режим имущества супругов, что означает общую совместную собственность на имущество, нажитое ими.
Чем полезен брачный договор
Общая совместная собственность означает, что каждый из супругов имеет право на все имущество. А доли в этом имуществе выделяются лишь в случае его раздела. Негласно, по закону, все нажитое в браке имущество делится пополам. Однако не всех это может устраивать. И брачный договор в данном случае поможет решить проблему.
Часто еще до брака у будущих супругов есть какое-либо имущество. И здесь после развода оно не делится и остается за каждым из супругов. Однако, если в период брака имущество было улучшено за счет общих средств, оно может быть признано общим и будет делиться пополам. В данном случае приходит на помощь брачный договор, который предпишет, что из имущества и кому из супругов достанется после развода.
Ксения Корсукова
юрист, общественный деятель
Составление брачного договора
Оформить договор могут только супруги, либо он может быть заключен до брака, но начнет действовать лишь с момента регистрации союза.
В брачном договоре могут быть оговорены исключительно имущественные права супругов, о личных неимущественных правах и обязанностях в российском законодательстве речи не идёт. То есть прописать, кто и сколько дней в неделю моет посуду или выносит мусор, нельзя. Однако в других странах такая практика имеет место.
Также брачный договор не должен ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав. Он не должен содержать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания.
Ксения Корсукова
юрист, общественный деятель
Что может быть прописано в брачном договоре
Об этом говорится в ст.42 Семейного кодекса РФ:
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права и обязанности по взаимному содержанию;
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способы участия в доходах друг друга;
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порядок несения каждым из них семейных расходов;
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определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака.
Заключение брачного договора между супругами — это не факт недоверия к друг другу. Наоборот, это наиболее цивилизованный путь решения возможных имущественных проблем в браке или после его завершения. Вместо того чтобы закончить отношения в суде, гораздо разумнее и приятнее решить все вопросы мирно за столом переговоров.