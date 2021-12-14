Плохие мальчики: почему вы регулярно выбираете не тех мужчин

Осознанные отношения можно строить только тогда, когда вы выходите в психологическую зрелость — очищаете психику от накопленных травм, боли, негативного прошлого опыта. Пока этого не произойдет, вы будете неосознанно выбирать партнера, через которого сможете раз за разом переживать свои непроработанные травмы. Давайте разберемся, почему мы притягиваем созависимость и какие проблемы за этим скрываются. Близкие отношения можно сравнить с зеркалом: в них мы сталкиваемся со своими гранями личности, психологическими ограничениями, и это далеко не всегда приятно осознавать. Но это может быть и развитием — через преодоление мы приходим к гармонии.

Созависимость — это нарушение привязанности, когда один из партнеров зацикливается на другом и делает его центром своей жизни. В таких отношениях человек ощущает себя уязвимым. Ему нужен кто-то, чтобы через «зеркало» другого идентифицировать себя. Такие люди полностью посвящают себя избраннику, и у них начинает проседать продуктивность по всем остальным сферам жизни. Причина, как правило, в детстве: ребенок был тотально слит с мамой, а потом произошло резкое отделение. Малыш пережил сильную травму, которая во взрослом возрасте проявляется в отношениях с противоположным полом, чтобы быть обнаруженной и исцеленной. По принципу зеркала нам встречаются люди, которые смогут ярче всего показать нам наши ограничения. И тогда пространство нам подкидывает человека с контрзависимостью. ⠀

Контрзависимость — это условно «он зависит от меня, а я завишу от того, что он зависит от меня». Вот такая хитрая игра. Контрзависимость — это страх слияния с партнером и потери себя. Основа травмы в этом случае — боязнь быть отвергнутым, непринятым, обжечься. Как правило, такие люди проживали эти ощущения уже не раз. Истоки такого поведения в чрезмерной эмоциональности мамы и в ее вспышках неконтролируемых реакций. Или, что чаще, в эмоциональной дистанции или отсутствии контакта. И взрослый уже либо избегает близости, возмещая это активными достижениями в других сферах жизни — работе, хобби, либо, влюбившись, начинает резко выставлять границы и дистанцироваться.

Созависимые люди эту холодность и отстраненность воспринимают очень болезненно — это как если снова и снова проживать «брошенность» мамой. В такие моменты созависимые начинают погружаться в хаос, стремясь вернуть объект зависимости. В ответ контрзависимый отстраняется еще сильнее, у него включается инстинкт — бежать из таких отношений.