Овсяные маффины с яблоком от Катерины Агроник

Этот вкусный и полезный рецепт очень простой и быстрый. Он идеально подойдет тем, кто хочет похудеть и при этом не в силах отказаться от сладкого. На 12 средних маффинов вам понадобится:

500 г яблок Гренни Смит

180 г овсяных хлопьев

150 г кокосовой стружки

175 г меда

2 ч. л. экстракта ванили

160 мл кокосового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Яблоки вместе с кожурой нашинкуйте на крупной терке.

Шаг 2. Приготовьте посыпку. Кокосовую стружку смешайте с овсяными хлопьями и медом. Все перемешайте и перетрите. Добавьте экстракт ванили.

Шаг 3. Приготовьте тесто. В большой миске смешайте нашинкованные яблоки, муку, специи, кокосовое масло и яйца. Смешайте всю массу до однородности.

Шаг 4. Разложите тесто по формочкам для кексов, заполняя их минимум на три четверти. На каждый маффин добавьте немного посыпки.

Шаг 5. Для украшения используйте яблоко, нарезанное спиралью специальной насадкой (спиралайзером). Используйте несколько ломтиков для украшения каждого маффина.

Шаг 6. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте маффины выпекаться примерно на 20 минут.

Шаг 7. Готовые маффины достаньте из духовки, дайте немного остыть.

Приятного аппетита! Ешьте и живите со вкусом!

Фото: архив "Кухня ТВ"

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