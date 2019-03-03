Легкие весенние салаты: простые рецепты от ведущих шеф-поваров

Салат с кальмаром
от Александра Попова, шеф-повара ресторана «Волна»
Ингредиенты:
- Салат Руккола – 12 грамм
- Салат Фризе – 13 грамм
- Вяленные томаты черри – 20 грамм
- Кедровый орех – 5 грамм
- Отварные щупальца кальмара – 60 грамм
- Соус терияки – 35 грамм
- Лук-резанец – 2 грамма
- Долька грейпфрута
- Долька апельсина.
Для кальмаров:
- Вода – 1 литр
- Соль и перец – 10 грамм
- Чеснок – 15 грамм
- Розмарин – 10 грамм
Черный перец (горошком) – 2 грамма.
Для соуса терияки (все ингредиенты надо сварить и процедить):
- Мирин – 350 грамм
- Соевый соус Kikkoman – 250 грамм
- Сахарный песок – 60 грамм
- Кукурузный крахмал – 40 грамм
- Очищенный чеснок – 70 грамм
- Корень имбиря – 47 грамм
- Мякоть грейпфрута – 50 грамм
- Апельсин – 70 грамм.
Приготовление:
Подготовить ингредиенты. На дно глубокой тарелки капнуть соус, смешать листья салатов Фризе и Руккола, добавить вяленые томаты черри, апельсин и грейпфрут, сверху выложить отварные щупальца кальмара. Готовое блюдо заправить оставшимся соусом терияки, украсит кедровыми орехами и луком-резанец.
Зеленый салат с фруктами
от Юрия Ламонова, шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»
Фото: архив пресс-службы
Ингредиенты:
- Руккола - 30 г
- Апельсин - 70 г
- Клубника - 30 г
- Виноград - 35 г
- Козий сыр - 52 г
- Масло оливковое - 10 г
- Сахарная пудра - 1 гр
Приготовление:
Подготовить ингредиенты. Для начала необходимо сделать чипсы из козьего сыра (можно натереть сыр, выложить небольшими порциями на пергаментную бумагу и отправить в духовку на 7 мин при температуре 180 градусов, затем остудить). Виноград разрезать пополам, клубнику - на 4 части, из апельсина вырезать мякоть и порезать на дольки. Приготовить соус, смешав в отдельной емкости сок апельсина, оливковое масло и сахарную пудру. В глубокую тарелку выложить рукколу, добавить порезанные ягоды и фрукты. Готовый салат заправить соусом, украсить чипсами их козьего сыра и сырной стружкой.
Салат с хрустящим баклажаном
от Виктора Титова, шеф-повара ресторана «Фаренгейт»
Фото: архив пресс-службы
Ингредиенты:
- Киноа (отварить) - 5 ст.л
- Баклажан (запечь) - 1 шт
- Томат - 1 шт
- Микс салатов - 200 г
- Грейпфрутовый соус - 30 мл
- Кинза - 1 веточка
Приготовление:
В глубокой емкости смешать киноа с запеченным баклажаном, произвольно нарезанным спелым томатом, добавить микс салатов, аккуратно перемешать. Готовое блюдо заправить грейпфрутовым соусом и украсить кинзой. Томаты можно заменить зеленой алычой, тоже будет очень вкусно!
Салат с томатами и авокадо
от Юрия Ламонова, шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»
Фото: архив пресс-службы
Ингредиенты:
- Томаты бакинские - 180 г
- Авокадо - 70 г
- Масло оливковое - 15 г
- Сок лимона - 5 г
- Сыр буко - 17 г
- Сливки - 12 г
- Мята - 4 г
Приготовление:
Подготовить ингредиенты. Овощи промыть, обсушить. Авокадо почистить. Томаты и авокадо нарезать на дольки и выложить в салатник. В отдельной емкости смешать сыр со сливками и рубленной мятой. Сформировать из этой массы кнедлик. Добавить его к овощам. При подаче заправить салат соусом из оливкового масла и лимонного сока. Украсить рубленной мятой.
Салат-боул
от Дмитрия Куклева, ресторан «Коптильня»
Фото: архив пресс-службы
Ингредиенты:
- Битые огурцы - 60 г.
- Ростки сои - 40 г.
- Салат чука - 50 г.
- Киноа - 50 г.
- Стебель сельдерея - 20 г.
- Авокадо - 1/2 шт.
- Кинза - 10 г.
- Бобы эдаме - 25 г.
- Листья шпината - 10 г.
- Соус понзу - 30 г.
- Соус тайский - 30 г.
- Водоросли нори - 2 г.
- Тыквенные семечки - 5 г.
- Битые огурцы - 35 г.
- Семена кунжута - 3 г.
Приготовление:
Подготовить ингредиенты. В салатную тарелку выложить отдельными кучками чука, бобы эдаме, киноа, перемешанный с сельдереем, битые огурцы, ростки сои, зелень, авокадо. Посыпать мелкорублеными водорослями нори, семенами тыквы и кунжута. Готовое блюдо полить соусом понзу и тайским соусом.
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Фото: архив ресторанов
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