Легкие весенние салаты: простые рецепты от ведущих шеф-поваров

Ингредиенты:

Битые огурцы - 60 г.

Ростки сои - 40 г.

Салат чука - 50 г.

Киноа - 50 г.

Стебель сельдерея - 20 г.

Авокадо - 1/2 шт.

Кинза - 10 г.

Бобы эдаме - 25 г.

Листья шпината - 10 г.

Соус понзу - 30 г.

Соус тайский - 30 г.

Водоросли нори - 2 г.

Тыквенные семечки - 5 г.

Битые огурцы - 35 г.

Семена кунжута - 3 г.

Приготовление:

Подготовить ингредиенты. В салатную тарелку выложить отдельными кучками чука, бобы эдаме, киноа, перемешанный с сельдереем, битые огурцы, ростки сои, зелень, авокадо. Посыпать мелкорублеными водорослями нори, семенами тыквы и кунжута. Готовое блюдо полить соусом понзу и тайским соусом.

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Фото: архив ресторанов

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