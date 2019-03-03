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Легкие весенние салаты: простые рецепты от ведущих шеф-поваров

Легкие и питательные салаты – то, что нужно организму весной! Passion.ru совместно с кулинарным сервисом FooodMoood.com подготовил подборку простых, но очень вкусных рецептов от ведущих шеф-поваров, которые вы сможете самостоятельно повторить дома.

Салат с кальмаром

от Александра Попова, шеф-повара ресторана «Волна»

Ингредиенты:

  • Салат Руккола – 12 грамм
  • Салат Фризе – 13 грамм
  • Вяленные томаты черри – 20 грамм
  • Кедровый орех – 5 грамм
  • Отварные щупальца кальмара – 60 грамм
  • Соус терияки – 35 грамм
  • Лук-резанец – 2 грамма
  • Долька грейпфрута
  • Долька апельсина.

Для кальмаров:

  • Вода – 1 литр
  • Соль и перец – 10 грамм
  • Чеснок – 15 грамм
  • Розмарин – 10 грамм

  • Черный перец (горошком) – 2 грамма.

Для соуса терияки (все ингредиенты надо сварить и процедить):

  • Мирин – 350 грамм
  • Соевый соус Kikkoman – 250 грамм
  • Сахарный песок – 60 грамм
  • Кукурузный крахмал – 40 грамм
  • Очищенный чеснок – 70 грамм
  • Корень имбиря – 47 грамм
  • Мякоть грейпфрута – 50 грамм
  • Апельсин – 70 грамм.

Приготовление:

Подготовить ингредиенты. На дно глубокой тарелки капнуть соус, смешать листья салатов Фризе и Руккола, добавить вяленые томаты черри, апельсин и грейпфрут, сверху выложить отварные щупальца кальмара. Готовое блюдо заправить оставшимся соусом терияки, украсит кедровыми орехами и луком-резанец.

Зеленый салат с фруктами

от Юрия Ламонова, шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»

Фото: архив пресс-службы

Ингредиенты:

  • Руккола - 30 г
  • Апельсин - 70 г
  • Клубника - 30 г
  • Виноград - 35 г
  • Козий сыр - 52 г
  • Масло оливковое - 10 г
  • Сахарная пудра - 1 гр

Приготовление:

Подготовить ингредиенты. Для начала необходимо сделать чипсы из козьего сыра (можно натереть сыр, выложить небольшими порциями на пергаментную бумагу и отправить в духовку на 7 мин при температуре 180 градусов, затем остудить). Виноград разрезать пополам, клубнику - на 4 части, из апельсина вырезать мякоть и порезать на дольки. Приготовить соус, смешав в отдельной емкости сок апельсина, оливковое масло и сахарную пудру. В глубокую тарелку выложить рукколу, добавить порезанные ягоды и фрукты. Готовый салат заправить соусом, украсить чипсами их козьего сыра и сырной стружкой.

Салат с хрустящим баклажаном

от Виктора Титова, шеф-повара ресторана «Фаренгейт»

Фото: архив пресс-службы

Ингредиенты:

  • Киноа (отварить) - 5 ст.л
  • Баклажан (запечь) - 1 шт
  • Томат - 1 шт
  • Микс салатов - 200 г
  • Грейпфрутовый соус - 30 мл
  • Кинза - 1 веточка

Приготовление:

В глубокой емкости смешать киноа с запеченным баклажаном, произвольно нарезанным спелым томатом, добавить микс салатов, аккуратно перемешать. Готовое блюдо заправить грейпфрутовым соусом и украсить кинзой. Томаты можно заменить зеленой алычой, тоже будет очень вкусно!

Салат с томатами и авокадо

от Юрия Ламонова, шеф-повара ресторана «Шотландская клетка»

Фото: архив пресс-службы

Ингредиенты:

  • Томаты бакинские - 180 г
  • Авокадо - 70 г
  • Масло оливковое - 15 г
  • Сок лимона - 5 г
  • Сыр буко - 17 г
  • Сливки - 12 г
  • Мята - 4 г

Приготовление:

Подготовить ингредиенты. Овощи промыть, обсушить. Авокадо почистить. Томаты и авокадо нарезать на дольки и выложить в салатник. В отдельной емкости смешать сыр со сливками и рубленной мятой. Сформировать из этой массы кнедлик. Добавить его к овощам. При подаче заправить салат соусом из оливкового масла и лимонного сока. Украсить рубленной мятой.

Салат-боул

от Дмитрия Куклева, ресторан «Коптильня»

Фото: архив пресс-службы

Ингредиенты:

  • Битые огурцы - 60 г.
  • Ростки сои - 40 г.
  • Салат чука - 50 г.
  • Киноа - 50 г.
  • Стебель сельдерея - 20 г.
  • Авокадо - 1/2 шт.
  • Кинза - 10 г.
  • Бобы эдаме - 25 г.
  • Листья шпината - 10 г.
  • Соус понзу - 30 г.
  • Соус тайский - 30 г.
  • Водоросли нори - 2 г.
  • Тыквенные семечки - 5 г.
  • Битые огурцы - 35 г.
  • Семена кунжута - 3 г.

Приготовление:

Подготовить ингредиенты. В салатную тарелку выложить отдельными кучками чука, бобы эдаме, киноа, перемешанный с сельдереем, битые огурцы, ростки сои, зелень, авокадо. Посыпать мелкорублеными водорослями нори, семенами тыквы и кунжута. Готовое блюдо полить соусом понзу и тайским соусом.

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Фото: архив ресторанов

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