Можно остановить принудительно: адвокат рассказал, кто может помешать Хайдарову проводить операции

Звездный хирург Тимур Хайдаров продолжает проводить операции, несмотря на шумиху вокруг его деятельности. Уголовные и административные дела, отзывы недовольных клиентов — ничего не может остановить работающего медика. Однако есть в этой истории один нюанс, который позволит заморозить деятельность клиники специалиста. О нем сайту «Страсти» рассказал адвокат Ильдар Мухаметзянов.

По словам эксперта, суд действительно привлек Хайдарова к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ и приостановил деятельность ООО «Ай Кью пластик» на 90 суток. В то же время, согласно данным с ресурса «Мой арбитр», 6 мая на это решение была подана апелляционная. Таким образом, решение инстанции в отношении детища врача не вступило в законную силу, и он может продолжать делать операции.