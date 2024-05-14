passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 14 мая 2024, 19:37
2 мин.

Можно остановить принудительно: адвокат рассказал, кто может помешать Хайдарову проводить операции

Адвокат Мухаметзянов заявил, что остановить работу Хайдарова могут приставы.
Можно остановить принудительно: адвокат рассказал, кто может помешать Хайдарову проводить операции

© Starface.ru

Звездный хирург Тимур Хайдаров продолжает проводить операции, несмотря на шумиху вокруг его деятельности. Уголовные и административные дела, отзывы недовольных клиентов — ничего не может остановить работающего медика. Однако есть в этой истории один нюанс, который позволит заморозить деятельность клиники специалиста. О нем сайту «Страсти» рассказал адвокат Ильдар Мухаметзянов.

По словам эксперта, суд действительно привлек Хайдарова к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ и приостановил деятельность ООО «Ай Кью пластик» на 90 суток. В то же время, согласно данным с ресурса «Мой арбитр», 6 мая на это решение была подана апелляционная. Таким образом, решение инстанции в отношении детища врача не вступило в законную силу, и он может продолжать делать операции.

Если же это решение останется в силе после рассмотрения в суде апелляционной инстанции, то при его неисполнении истец — территориальный орган в сфере здравоохранения — может обратиться в суд за исполнительным листом. С этим документом через службу судебных приставов можно принудительно приостановить деятельность ООО «Ай Кью пластик».

Ильдар Мухаметзянов

Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online

Также адвокат призвал обратить внимание на то, что сейчас в интернете активно обсуждается уголовное дело, возбужденное по факту смерти бизнесмена Петра Гаврилова в клинике Хайдарова. Есть информация, что Следственный комитет запретил проводить операции на время расследования. Однако, по мнению Мухаметзянова, эта информация не соответствует действительности, так как приостановка деятельности предприятия — прерогатива суда.

Ранее певица Марго Овсянникова показала забинтованное лицо. Она призналась, что сделала операцию у скандально известного хирурга Хайдарова.

Источник фото:Starface.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
врач
операци
скандал