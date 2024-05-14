Можно остановить принудительно: адвокат рассказал, кто может помешать Хайдарову проводить операции
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Звездный хирург Тимур Хайдаров продолжает проводить операции, несмотря на шумиху вокруг его деятельности. Уголовные и административные дела, отзывы недовольных клиентов — ничего не может остановить работающего медика. Однако есть в этой истории один нюанс, который позволит заморозить деятельность клиники специалиста. О нем сайту «Страсти» рассказал адвокат Ильдар Мухаметзянов.
По словам эксперта, суд действительно привлек Хайдарова к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ и приостановил деятельность ООО «Ай Кью пластик» на 90 суток. В то же время, согласно данным с ресурса «Мой арбитр», 6 мая на это решение была подана апелляционная. Таким образом, решение инстанции в отношении детища врача не вступило в законную силу, и он может продолжать делать операции.
Если же это решение останется в силе после рассмотрения в суде апелляционной инстанции, то при его неисполнении истец — территориальный орган в сфере здравоохранения — может обратиться в суд за исполнительным листом. С этим документом через службу судебных приставов можно принудительно приостановить деятельность ООО «Ай Кью пластик».
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Также адвокат призвал обратить внимание на то, что сейчас в интернете активно обсуждается уголовное дело, возбужденное по факту смерти бизнесмена Петра Гаврилова в клинике Хайдарова. Есть информация, что Следственный комитет запретил проводить операции на время расследования. Однако, по мнению Мухаметзянова, эта информация не соответствует действительности, так как приостановка деятельности предприятия — прерогатива суда.
Ранее певица Марго Овсянникова показала забинтованное лицо. Она призналась, что сделала операцию у скандально известного хирурга Хайдарова.