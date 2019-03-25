Лаймовый ризотто, смузи-боул и еще 7 весенних зеленых блюд от известных шеф-поваров

Что нужно на 4 порции:

Рис арборио – 320 г

Лук – 100 г

Оливковое масло – 30 г

Тимьян – 1 г

Чеснок – 10 г

Овощной бульон – 650 г

Творог тофу – 120 г

Кокосовое масло – 40 г

Соевая сметана – 120 г

Авокадо – 1 шт.

Соус табаджан – 5 г

Соль – 2 г

Как приготовить:

Шаг 1. Разогрейте сотейник с толстым дном, налейте в него оливковое масло, добавьте чеснок, тимьян и мелко нарезанный лук и обжарьте.

Шаг 2. Засыпьте в сотейник рис и непрерывно помешивайте в течение 1 минуты, затем залейте бульон, чтобы он полностью покрывал рис, помешивайте и постепенно выпаривайте бульон.

Шаг 3. Как только первая порция бульона выпарится, добавьте вторую и так далее. Готовьте в течение 15-17 минут.

Шаг 4. Как только весь бульон выпарится, замешайте в рис соевую сметану и замороженное кокосовое масло, добавьте сок и цедру лайма.

Шаг 5. Тофу нарежьте крупными кубиками, заправьте соусом табаджан и посолите.

Шаг 6. Авокадо очистите, разделите на 4 части, а затем нарежьте на слайсы.

Шаг 7. В тарелку выложите готовое ризотто,сверху кубики тофу и нарезанный авокадо.

Зеленый салат с соусом из яблочного сидра

рецепт от шеф-повара Сергея Балашова, ресторан 800С Contemporary Steak