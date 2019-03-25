Лаймовый ризотто, смузи-боул и еще 7 весенних зеленых блюд от известных шеф-поваров

Овощи с пророщенной гречихой с имбирной заправкой
рецепт от шеф-повара Евгения Чередниченко, ресторан «На волне» by Soho Rooms
Что нужно:
- Шпинат – 15 г
- Брокколи – 25 г
- Редис – 20 г
- Свежий огурец – 25 г
- Пророщенная гречиха – 20 г
- Вяленая клюква – 15 г
- Имбирный соус – 30 г
Для имбирного соуса:
- Корень имбиря – 40 г
- Чеснок – 15 г
- Уксус малиновый – 25 г
- Соевый соус – 65 г
- Растительное масло – 300 мл
- Сахар – 50 г
Как приготовить:
Шаг 1. Для приготовления соуса чеснок раздавите через чеснокодавилку, имбирь натрите на мелкой терке и хорошенько смешайте их со всеми остальными ингредиентами.
Шаг 2. Брокколи отварите до состояния альденте. Редис и огурец порежьте слайсами.
Шаг 3. На тарелку выложите шпинат, брокколи, редис, огурец, добавьте пророщенную гречиху и вяленую клюкву. Все залейте имбирным соусом.
Хумус из эдамаме
рецепт от шеф-повара Павла Кузьмина, ресторан Molto Buono
Что нужно:
- Свежие очищенные бобы эдамаме – 1,5 кг
- Паста тахина – 120 г
- Лимонный сок – 20 г
- Вода – 120 г
- Мирин – 30 г
- Оливковое масло – 20 г
Для подачи (на 1 порцию):
- Свежие очищенные бобы эдамаме – 16 г
- Черный кунжут – 4 г
- Прокаленный фундук – 6 г
- Зеленое масло петрушки
Как приготовить:
Шаг 1. Пюрируйте в блендере все ингредиенты для хумуса. Консистенция должна получиться слегка зернистой.
Шаг 2. Выложите хумус в порционную посуду. Сверху на хумус в произвольном порядке выложите ингредиенты для подачи.
Суп из зеленых овощей
рецепт от Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»
Что нужно на 1 порцию:
- Молодой горошек – 20 г
- Бобы эдамамэ – 110 г
- Брокколи – 60 г
- Фасоль стручковая – 30 г
- Горошек – 30 г
- Цуккини – 45 г
- Перец чили – 2 г
- Овощной бульон – 120 г
- Сок лимона – 2 г
- Соус из томатов – 30 г
- Соль – 2 г
- Перец дробленый – 1 г
- Тимьян – 1 г
- Мята – 2 г
Как приготовить:
Шаг 1. У молодого горошка отрежьте хвостики и порежьте стручки на 3 части по диагонали. Бобы эдамамэ почистите.
Шаг 2. Цуккини нарежьте средними кубиками; перец чили – слайсами.
Шаг 3. Овощной бульон доведите до кипения, добавьте соль, свежесмолотый перец, сок лимона. В кастрюлю поместите на 1 минуту 2 веточки мяты, затем вытащите их.
Шаг 4. В готовый бульон добавьте цуккини и варите в течение 5 минут, затем добавьте молодой горошек, брокколи, горошек, стручковую фасоль и варите еще 5 минут. В конце добавьте бобы.
Шаг 5. Приготовьте острый томатный соус. Для этого свежие томаты, болгарский перец, чеснок, растительное масло, перец чили красный пробейте в блендере. Подавайте суп с этим соусом.
Лаймовый ризотто с авокадо
рецепт от шеф-повара Антона Клетарова, шеф-повара ресторана HILLS
Что нужно на 4 порции:
- Рис арборио – 320 г
- Лук – 100 г
- Оливковое масло – 30 г
- Тимьян – 1 г
- Чеснок – 10 г
- Овощной бульон – 650 г
- Творог тофу – 120 г
- Кокосовое масло – 40 г
- Соевая сметана – 120 г
- Авокадо – 1 шт.
- Соус табаджан – 5 г
- Соль – 2 г
Как приготовить:
Шаг 1. Разогрейте сотейник с толстым дном, налейте в него оливковое масло, добавьте чеснок, тимьян и мелко нарезанный лук и обжарьте.
Шаг 2. Засыпьте в сотейник рис и непрерывно помешивайте в течение 1 минуты, затем залейте бульон, чтобы он полностью покрывал рис, помешивайте и постепенно выпаривайте бульон.
Шаг 3. Как только первая порция бульона выпарится, добавьте вторую и так далее. Готовьте в течение 15-17 минут.
Шаг 4. Как только весь бульон выпарится, замешайте в рис соевую сметану и замороженное кокосовое масло, добавьте сок и цедру лайма.
Шаг 5. Тофу нарежьте крупными кубиками, заправьте соусом табаджан и посолите.
Шаг 6. Авокадо очистите, разделите на 4 части, а затем нарежьте на слайсы.
Шаг 7. В тарелку выложите готовое ризотто,сверху кубики тофу и нарезанный авокадо.
Зеленый салат с соусом из яблочного сидра
рецепт от шеф-повара Сергея Балашова, ресторан 800С Contemporary Steak
Что нужно на одну порцию:
- Салат Романеско – 40 г
- Огурец – 30 г
- Авокадо – 50 г
- Кенийская фасоль – 10 г
- Салат латук – 30 г
- Мини-шпинат – 10 г
- Зеленое яблоко – 10 г
- Заправка из яблочного сидра – 30 г
Для заправки из яблочного сидра:
- Яблочный сидр ¬– 300 г
- Уксус яблочный 6% – 30 г
- Масло виноградной косточки – 100 г
- Кленовый сироп – 3 г
- Мед – 30 г
Как приготовить:
Шаг 1. Для соуса все ингредиенты смешайте до однородной консистенции.
Шаг 2. Романеско и кенийскую фасоль бланшируйте и остудите. Огурцы нарежьте на слайсере в длину.
Шаг 3. Авокадо очистите от кожуры и выньте косточку, половинку авокадо нарежьте под углом 45 градусов.
Шаг 4. Салат латук и мини-шпинат вымойте и высушите. Зеленое яблоко нарежьте тонкими слайсами.
Шаг 5. Все ингредиенты выложите на тарелку и сверху заправьте соусом из яблочного сидра.
Карпаччо из цуккини с трюфельной заправкой и рукколой
рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta
Что нужно:
- Руккола – 10 г
- Микс салата – 10 г
- Томаты вяленые 10 г
- Цукини свежие – 20 г
- Микрозелень – 2 г
- Трюфельный соус – 10 г
Как приготовить:
Шаг 1. Свежий цукини нарежьте тонкими слайсами.
Шаг 2. Выложите на подушку из микс салата, рукколы и вяленых томатов, приправленную трюфельной заправкой, которая готовится на основе оливкового масла с добавлением соевого соуса по вкусу, соли, перца и лимонного сока.
Паппарделле из кабачков с креветками и песто
рецепт от шеф-повара Николая Черунова, ресторан Burger&Pizzetta
Что нужно на 4 порции:
- Цукини – 1 кг
- Морская соль – 4 г
- Оливковое масло ¬– 20 мл
- Соус песто – 120 г
- Креветки – 240 г
- Сыр фета – 100 г
Как приготовить:
Шаг 1. Цукини нарежьте тонкими слайсами. Затем выложите на бумажное полотенце и просушите.
Шаг 2. Нагрейте сковороду, добавьте оливковое масло и морскую соль.
Шаг 3. Выложите цукини на раскаленную сковороду, обжарьте до состояния альденте и добавьте соус песто.
Шаг 4. Очищенные креветки разрежьте пополам до хвостика и обжарьте на сковороде с добавлением оливкового масла.
Шаг 5. В тарелку выложите цукини, вокруг обжаренные креветки и сыр фета.
Птитим с кокосово-шпинатным соусом
рецепт от Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»
Что нужно на 1 порцию:
- Паста «Птитим» – 70 г
- Масло растительное – 20 г
- Масло трюфельное - 7 г
- Чеснок – 3 г
- Лук-шалот – 20 г
- Отварные белые грибы – 30 г
- Жареные вешенки – 30 г
- Кабачки – 50 г
- Томаты черри – 40 г
- Кокосовое молоко – 80 г
- Перец чили – 2 г
- Тимьян – 1 г
- Свежий базилик – 1 г
- Свежий шпинат – 20 г
Как приготовить:
Шаг 1. Чеснок нарежьте тонкими слайсами, лук-шалот, перец чили – очень мелкими кубиками; белые грибы и кабачки – средними кубиками, вешенки – крупно. Томаты черри разрежьте на половинки, а базилик – тонкой соломкой.
Шаг 2. На сковороду налейте трюфельное масло, слегка нагрейте и добавьте тимьян, лук-шалот, перец чили, чеснок и слегка обжарьте, добавьте грибы и кабачки и обжаривайте до золотистой корочки.
Шаг 3. Пробейте в блендере шпинат и кокосовое молоко. Добавьте в сковороду пасту птитим, шпинатно-кокосовый соус и нарезанный базилик, все выпаривайте до состояния ризотто.
Шаг 4. Готовую пасту выложите в круглую глубокую тарелку, украсьте слайсами чили и базиликом.
## «Шпинат&Авокадо&Витграсс» смузи-боул
рецепт от бренд-шефа Валерии Головановой, ресторан Courage Champagne & Oysters Bar
Что нужно:
- Банан – 100 г
- Авокадо – 100 г
- Шпинат – 50 г
- Соевое молоко – 150 мл
Ингредиенты для украшения:
- Лепестки миндаля – 2 г
- Гранат – 10 г
- Семена льна - 5 г
- Киви – 50 г
- Голубика – 50 г
- Шпинат - 10 г
- Кресс салат - 10 г
Как приготовить:
Шаг 1. Все ингредиенты сложите в блендер и пробейте до однородной текстуры.
Шаг 2. Полученную массу выложите в глубокую тарелку и украсьте по своему усмотрению фруктами, ягодами и салатом.
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Живите и ешьте вкусно!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: архив ресторанов
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