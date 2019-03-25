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Лаймовый ризотто, смузи-боул и еще 7 весенних зеленых блюд от известных шеф-поваров

Весна – время обновления и расцвета, но до тех пор, пока молодая зелень еще не пробила себе дорогу из-под остатков снега, нам всем очень не хватает яркости и витаминов. Passion.ru совместно с кулинарным сервисом FooodMoood.com решил исправить эту несправедливость и подобрал 9 ярких, свежих и очень вкусных рецептов от шеф-поваров, которые вы сможете приготовить на своей кухне.

Овощи с пророщенной гречихой с имбирной заправкой

рецепт от шеф-повара Евгения Чередниченко, ресторан «На волне» by Soho Rooms

Что нужно:

  • Шпинат – 15 г
  • Брокколи – 25 г
  • Редис – 20 г
  • Свежий огурец – 25 г
  • Пророщенная гречиха – 20 г
  • Вяленая клюква – 15 г
  • Имбирный соус – 30 г

Для имбирного соуса:

  • Корень имбиря – 40 г
  • Чеснок – 15 г
  • Уксус малиновый – 25 г
  • Соевый соус – 65 г
  • Растительное масло – 300 мл
  • Сахар – 50 г

Как приготовить:

Шаг 1. Для приготовления соуса чеснок раздавите через чеснокодавилку, имбирь натрите на мелкой терке и хорошенько смешайте их со всеми остальными ингредиентами.

Шаг 2. Брокколи отварите до состояния альденте. Редис и огурец порежьте слайсами.

Шаг 3. На тарелку выложите шпинат, брокколи, редис, огурец, добавьте пророщенную гречиху и вяленую клюкву. Все залейте имбирным соусом.

Хумус из эдамаме

рецепт от шеф-повара Павла Кузьмина, ресторан Molto Buono

Что нужно:

  • Свежие очищенные бобы эдамаме – 1,5 кг
  • Паста тахина – 120 г
  • Лимонный сок – 20 г
  • Вода – 120 г
  • Мирин – 30 г
  • Оливковое масло – 20 г

Для подачи (на 1 порцию):

  • Свежие очищенные бобы эдамаме – 16 г
  • Черный кунжут – 4 г
  • Прокаленный фундук – 6 г
  • Зеленое масло петрушки

Как приготовить:

Шаг 1. Пюрируйте в блендере все ингредиенты для хумуса. Консистенция должна получиться слегка зернистой.

Шаг 2. Выложите хумус в порционную посуду. Сверху на хумус в произвольном порядке выложите ингредиенты для подачи.

Суп из зеленых овощей

рецепт от Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»

Что нужно на 1 порцию:

  • Молодой горошек – 20 г
  • Бобы эдамамэ – 110 г
  • Брокколи – 60 г
  • Фасоль стручковая – 30 г
  • Горошек – 30 г
  • Цуккини – 45 г
  • Перец чили – 2 г
  • Овощной бульон – 120 г
  • Сок лимона – 2 г
  • Соус из томатов – 30 г
  • Соль – 2 г
  • Перец дробленый – 1 г
  • Тимьян – 1 г
  • Мята – 2 г

Как приготовить:

Шаг 1. У молодого горошка отрежьте хвостики и порежьте стручки на 3 части по диагонали. Бобы эдамамэ почистите.

Шаг 2. Цуккини нарежьте средними кубиками; перец чили – слайсами.

Шаг 3. Овощной бульон доведите до кипения, добавьте соль, свежесмолотый перец, сок лимона. В кастрюлю поместите на 1 минуту 2 веточки мяты, затем вытащите их.

Шаг 4. В готовый бульон добавьте цуккини и варите в течение 5 минут, затем добавьте молодой горошек, брокколи, горошек, стручковую фасоль и варите еще 5 минут. В конце добавьте бобы.

Шаг 5. Приготовьте острый томатный соус. Для этого свежие томаты, болгарский перец, чеснок, растительное масло, перец чили красный пробейте в блендере. Подавайте суп с этим соусом.

Лаймовый ризотто с авокадо

рецепт от шеф-повара Антона Клетарова, шеф-повара ресторана HILLS

Что нужно на 4 порции:

  • Рис арборио – 320 г
  • Лук – 100 г
  • Оливковое масло – 30 г
  • Тимьян – 1 г
  • Чеснок – 10 г
  • Овощной бульон – 650 г
  • Творог тофу – 120 г
  • Кокосовое масло – 40 г
  • Соевая сметана – 120 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Соус табаджан – 5 г
  • Соль – 2 г

Как приготовить:

Шаг 1. Разогрейте сотейник с толстым дном, налейте в него оливковое масло, добавьте чеснок, тимьян и мелко нарезанный лук и обжарьте.

Шаг 2. Засыпьте в сотейник рис и непрерывно помешивайте в течение 1 минуты, затем залейте бульон, чтобы он полностью покрывал рис, помешивайте и постепенно выпаривайте бульон.

Шаг 3. Как только первая порция бульона выпарится, добавьте вторую и так далее. Готовьте в течение 15-17 минут.

Шаг 4. Как только весь бульон выпарится, замешайте в рис соевую сметану и замороженное кокосовое масло, добавьте сок и цедру лайма.

Шаг 5. Тофу нарежьте крупными кубиками, заправьте соусом табаджан и посолите.

Шаг 6. Авокадо очистите, разделите на 4 части, а затем нарежьте на слайсы.

Шаг 7. В тарелку выложите готовое ризотто,сверху кубики тофу и нарезанный авокадо.

Зеленый салат с соусом из яблочного сидра

рецепт от шеф-повара Сергея Балашова, ресторан 800С Contemporary Steak

Что нужно на одну порцию:

  • Салат Романеско – 40 г
  • Огурец – 30 г
  • Авокадо – 50 г
  • Кенийская фасоль – 10 г
  • Салат латук – 30 г
  • Мини-шпинат – 10 г
  • Зеленое яблоко – 10 г
  • Заправка из яблочного сидра – 30 г

Для заправки из яблочного сидра:

  • Яблочный сидр ¬– 300 г
  • Уксус яблочный 6% – 30 г
  • Масло виноградной косточки – 100 г
  • Кленовый сироп – 3 г
  • Мед – 30 г

Как приготовить:

Шаг 1. Для соуса все ингредиенты смешайте до однородной консистенции.

Шаг 2. Романеско и кенийскую фасоль бланшируйте и остудите. Огурцы нарежьте на слайсере в длину.

Шаг 3. Авокадо очистите от кожуры и выньте косточку, половинку авокадо нарежьте под углом 45 градусов.

Шаг 4. Салат латук и мини-шпинат вымойте и высушите. Зеленое яблоко нарежьте тонкими слайсами.

Шаг 5. Все ингредиенты выложите на тарелку и сверху заправьте соусом из яблочного сидра.

Карпаччо из цуккини с трюфельной заправкой и рукколой

рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta

Что нужно:

  • Руккола – 10 г
  • Микс салата – 10 г
  • Томаты вяленые 10 г
  • Цукини свежие – 20 г
  • Микрозелень – 2 г
  • Трюфельный соус – 10 г

Как приготовить:

Шаг 1. Свежий цукини нарежьте тонкими слайсами.

Шаг 2. Выложите на подушку из микс салата, рукколы и вяленых томатов, приправленную трюфельной заправкой, которая готовится на основе оливкового масла с добавлением соевого соуса по вкусу, соли, перца и лимонного сока.

Паппарделле из кабачков с креветками и песто

рецепт от шеф-повара Николая Черунова, ресторан Burger&Pizzetta

Что нужно на 4 порции:

  • Цукини – 1 кг
  • Морская соль – 4 г
  • Оливковое масло ¬– 20 мл
  • Соус песто – 120 г
  • Креветки – 240 г
  • Сыр фета – 100 г

Как приготовить:

Шаг 1. Цукини нарежьте тонкими слайсами. Затем выложите на бумажное полотенце и просушите.

Шаг 2. Нагрейте сковороду, добавьте оливковое масло и морскую соль.

Шаг 3. Выложите цукини на раскаленную сковороду, обжарьте до состояния альденте и добавьте соус песто.

Шаг 4. Очищенные креветки разрежьте пополам до хвостика и обжарьте на сковороде с добавлением оливкового масла.

Шаг 5. В тарелку выложите цукини, вокруг обжаренные креветки и сыр фета.

Птитим с кокосово-шпинатным соусом

рецепт от Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»

Что нужно на 1 порцию:

  • Паста «Птитим» – 70 г
  • Масло растительное – 20 г
  • Масло трюфельное - 7 г
  • Чеснок – 3 г
  • Лук-шалот – 20 г
  • Отварные белые грибы – 30 г
  • Жареные вешенки – 30 г
  • Кабачки – 50 г
  • Томаты черри – 40 г
  • Кокосовое молоко – 80 г
  • Перец чили – 2 г
  • Тимьян – 1 г
  • Свежий базилик – 1 г
  • Свежий шпинат – 20 г

Как приготовить:

Шаг 1. Чеснок нарежьте тонкими слайсами, лук-шалот, перец чили – очень мелкими кубиками; белые грибы и кабачки – средними кубиками, вешенки – крупно. Томаты черри разрежьте на половинки, а базилик – тонкой соломкой.

Шаг 2. На сковороду налейте трюфельное масло, слегка нагрейте и добавьте тимьян, лук-шалот, перец чили, чеснок и слегка обжарьте, добавьте грибы и кабачки и обжаривайте до золотистой корочки.

Шаг 3. Пробейте в блендере шпинат и кокосовое молоко. Добавьте в сковороду пасту птитим, шпинатно-кокосовый соус и нарезанный базилик, все выпаривайте до состояния ризотто.

Шаг 4. Готовую пасту выложите в круглую глубокую тарелку, украсьте слайсами чили и базиликом.

## «Шпинат&Авокадо&Витграсс» смузи-боул

рецепт от бренд-шефа Валерии Головановой, ресторан Courage Champagne & Oysters Bar

Что нужно:

  • Банан – 100 г
  • Авокадо – 100 г
  • Шпинат – 50 г
  • Соевое молоко – 150 мл

Ингредиенты для украшения:

  • Лепестки миндаля – 2 г
  • Гранат – 10 г
  • Семена льна - 5 г
  • Киви – 50 г
  • Голубика – 50 г
  • Шпинат - 10 г
  • Кресс салат - 10 г

Как приготовить:

Шаг 1. Все ингредиенты сложите в блендер и пробейте до однородной текстуры.

Шаг 2. Полученную массу выложите в глубокую тарелку и украсьте по своему усмотрению фруктами, ягодами и салатом.

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Живите и ешьте вкусно!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: архив ресторанов

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