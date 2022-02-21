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12 вопросов помогут определить, где вы «застряли» на шкале эмоционального выгорания

Тест Passion.ru поможет понять, насколько вы устали от жизни

По словам психологов, в момент стресса или сильного потрясения организм может включить так называемый механизм психологической защиты, полностью или частично исключив те или иные эмоции. Это помогает человеку пережить психотравмирующие воздействия окружающей среды, не растеряв последние нервные клетки и остатки разума. Предлагаем пройти наш тест и узнать, а где на шкале эмоционального выгорания находитесь на данный момент вы. Сформировалась ли у вас определенная психологическая защита или вам вовсе это не нужно.