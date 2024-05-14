Директор Лианы Грибы высказалась о нападении актрисы на жену партнера по сериалу «Постучись в мою дверь»

Директор Лианы Грибы заявила, что актриса не нападала на жену коллеги Никиты Волкова. Многие СМИ написали о том, что звезда сериала «Постучись в мою дверь» бурно выясняла отношения с супругой своего партнера по съемочной площадке.

В беседе с порталом Газета.Ru представитель Лианы прокомментировала информацию об инциденте.

«Никакого нападения на супругу Никиты Волкова не было. Откуда берутся такие данные, мне неизвестно. Я думаю, что вам лучше всего уточнить их у источника, который предоставил вам эту информацию. Наверное, более по данному поводу мне будет сказать вам нечего», — заявила директор артистки Виктория.

Журналисты обратились за объяснением к агенту самого Никиты, но она отказалась от комментариев.

«О боже, нет, никаких комментариев, надеюсь на понимание», — сказала агент актера.

Напомним, что по сообщению Telegram-канала SHOT, между двумя девушками случился громкий конфликт во время вечеринки. Актриса якобы сказала жене партнера по сериалу, что между ними на съемках зародились настоящие чувства. Предположительно, из-за слов женщины «где я, а где ты» Гриба вышла из себя, выплеснула вино в лицо сопернице, а после напала на нее. Отмечалось, что пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Это произошло еще в декабре прошлого года.

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