Стало плохо: Полина Гагарина не смогла забрать награду за лучшее шоу на премии «Жара»

Певица Полина Гагарина накануне посетила церемонию вручения премии «Жара Music Awards 2024». Исполнительница хита «Драмы больше нет» победила в номинации «Шоу года», однако забрать награду так и не смогла. Оказалось, что знаменитости стало плохо, и она была вынуждена вернуться домой. Об этом сообщает Woman.ru.

Сейчас Полина Гагарина активно готовится к масштабному шоу «Навсегда», которое состоится 29 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Подготовка к грандиозному концерту отнимает у певицы немало сил, из-за чего организм артистки дает сбой.

13 мая Полина Гагарина должна была выйти на сцену на премии «Жара Music Awards 2024». Гастрольная программа знаменитости «Навсегда» была признана лучшим шоу года. Но забрать награду певица так и не смогла — из-за плохого самочувствия ей пришлось вернуться домой.

Как пишет The Voice, награду за певицу забрали ее подопечные из разных сезонов шоу «Голос» на Первом канале — победительница 11-го сезона проекта Виктория Соломахина и Богдан Шувалов, занявший первое место в 12-м сезоне шоу.

«Мы, конечно же, уверены, что через год Полина Сергеевна вернется на эту сцену и получит эту же награду», — сказала Виктория Соломахина.

Примечательно, что на съемках шоу молодая артистка закрутила роман с сыном Полины Гагариной Андреем Кисловым. Первое время пара скрывала отношения, но сейчас молодых людей можно часто увидеть вместе на публике. Так, они пришли поддержать певицу на премьере фильма «Летучий корабль» с ее участием.

Ранее мы писали о том, что Полина Гагарина оказалась под капельницей из-за чрезмерных нагрузок.

«Все-таки надо посидеть дома… Организм уложил…» — написала певица в личном блоге.