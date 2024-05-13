«Другая»: фанаты поражены внешностью Кристины Орбакайте на видео без фильтров

Певица Кристина Орбакайте выложила в социальные сети видео своего выступления с песней «Обещание». Дочь Аллы Пугачевой показала внешность без фильтров, чем очень удивила фанатов.

Ролик опубликован на YouTube-канале артистки. Подписчиков удивило, что на нем Кристина предстала без каких-либо фильтров. Однако на ее лице все же был макияж.

В комментариях фанаты заметили, как сильно отличается Орбакайте на видео от снимков в социальных сетях, на которых заметно, что используется фотошоп.