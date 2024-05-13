«Другая»: фанаты поражены внешностью Кристины Орбакайте на видео без фильтров
© Скриншот видео, YouTube-канал Кристины Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте выложила в социальные сети видео своего выступления с песней «Обещание». Дочь Аллы Пугачевой показала внешность без фильтров, чем очень удивила фанатов.
Ролик опубликован на YouTube-канале артистки. Подписчиков удивило, что на нем Кристина предстала без каких-либо фильтров. Однако на ее лице все же был макияж.
В комментариях фанаты заметили, как сильно отличается Орбакайте на видео от снимков в социальных сетях, на которых заметно, что используется фотошоп.
При этом, они единогласно решили, что певица гораздо лучше выглядит без фотошопа.
«Тут другая», «Очень красивая женщина, зачем ей этот фотошоп», «Нет ничего плохого в старении», — написали в комментариях.
В январе 2024 года Кристина впервые за долгое время прилетела в Россию из США и анонсировала свои выступления в регионах. Она посетила и несколько светских мероприятий, но встретилась лишь с негодованием публики. Возмущения также вызвало награждение Орбакайте в Москве. Концерты артистки начали отменять по всей стране, а спустя некоторое время она вернулась в США к своей семье.
Ранее певица помогла в продаже билетов на концерт сына Никиты Преснякова, который пройдет в Сан-Франциско.