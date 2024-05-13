«Рано говорить, что нас услышали»: Яна Поплавская высказалась об отмене шоу «Звезды» после скандала

Актриса Яна Поплавская раскритиковала телеканал НТВ после последнего выпуска шоу «Звезды», в котором произошел скандал с участием Филиппа Киркорова и Александра Реввы. В результате показ очередного эпизода проекта в эти выходные был отменен. В своем Telegram-канале артистка прокомментировала такое решение.

После недавнего выпуска шоу «Звезды» на НТВ Яна Поплавская резко высказалась в адрес Филиппа Киркорова и Александра Реввы (более известного как Артур Пирожков). Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что при виде подобных персонажей на федеральном телевидении ее «просто воротит, тошнит» и она хочет «навсегда сломать кнопку канала на пульте телевизора».

Артистка также призналась, что ей жаль журналистов, на фоне которых «мельтешат пернатые и лживые физиономии, за которыми стоят такие же лживые продюсеры». Позднее Яну Поплавскую поддержали и многие известные личности, включая журналиста Романа Голованова, публициста Михаила Шахназарова и других.

Яна Поплавская прокомментировала в своем Telegram-канале отмену показа шоу «Звезды» на НТВ после ее высказываний. По словам знаменитости, официальных заявлений от руководства канала еще не было, поэтому еще рано говорить о том, что проект закрывают. Актриса также поблагодарила всех, кто ее поддержал.

«Рано говорить, что нас услышали. Подождем еще одну неделю, может, все вернется на круги своя. Но хочется верить, что мнение россиян имеет значение», — написала Яна Поплавская.

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