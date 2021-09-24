Запрос на реабилитацию: как избавиться от постковидного синдрома и восстановить здоровье

Запрос на реабилитацию: как избавиться от постковидного синдрома и восстановить здоровьеРазбираемся, как вернуть себе силы, энергию и отличное самочувствие.
Восстановление следует начинать сразу после стабилизации состояния — это заметно снижает риск тяжелых последствий и обострения хронических заболеваний. Реабилитация должна носить комплексный характер и учитывать не только физическое, но и психологическое состояние человека. Как правило, тем, кто перенес ковид в средней или тяжелой форме, а тем более тем, кто побывал в реанимации или был подключен к ИВЛ, на первом этапе лучше проходить восстановительную терапию в условиях стационара и только по завершении курса длительностью от 14 дней до месяца переходить на амбулаторный или домашний режим.
Доктор Виталий Фоменко, заведующий стационарным реабилитационным отделением ЕМС в Жуковке пояснил: «Сейчас, по мере обнаружения все новых проявлений постковидного синдрома и большей информированности людей, к нам обращаются пациенты в том числе после легкого течения заболевания, у которых долго не проходят различные нарушения. В зависимости от проявлений к реабилитологам подключаются врачи разных специальностей — пульмонолог, невролог, психиатр, нейропсихолог, гастроэнтеролог, эндокринолог. В целом подход к реабилитации после коронавирусной инфекции мало чем отличается от реабилитации после любого другого заболевания. Но в данном случае чуть чаще используется дыхательная гимнастика и интервальная гипокси-гипероксическая терапия, которая за счет применения умеренной гипоксии, улучшает доставку кислорода».
Виталий Фоменко
Врач-кардиолог, реабилитолог, заведующий стационарным реабилитационным отделением Европейского Медицинского Центра (ЕМС)
Как COVID-19 влияет на организм
Еще несколько месяцев назад основными проявлениями COVID-19 считались пневмония и потеря обоняния. Конечно, врачи знали об этом заболевании и его влиянии на организм больше, но основная масса обычных людей представляла именно такую картину коронавирусной инфекции. Сейчас, когда у специалистов накоплен достаточный материал, ясно, что вирус оказывает на организм гораздо более серьезное воздействие.
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Перечислим некоторые негативные последствия перенесенного коронавируса.
Нарушения в работе дыхательной системы, с которыми переболевшие имеют дело чаще всего. Имеется несколько вариантов развития осложнений. Первый — когда пациент болел тяжело и имел обширное поражение легких. Здесь требуется реабилитация, которая направлена на скорейшее восстановление дыхательной функции. Второй вариант — когда люди болеют не тяжело, поражение легких составляет менее 25%. Как правило, это приводит к сложностям с дыханием, которые возникают при физических нагрузках.
Инфекция повышает риск развития в сосудах микротромбов. Это, в свою очередь, может способствовать формированию крупных тромбов, а значит, привести к развитию инфаркта или инсульта.
Инфекция сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, у переболевших бывают слабость, перебои в работе сердца, учащенный пульс, головокружения, обмороки. Аритмия отмечается примерно у 60% пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию.
COVID-19 нередко приводит к расстройству работы желудочно-кишечного тракта. Многие пациенты страдают от диареи во время болезни, она также может быть ответом на лечение антибиотиками.
Общее снижение иммунитета. Это может быть как последствием самой болезни, так и результатом применяемого лечения, снижающего иммунный ответ организма. Это необходимо, чтобы избежать цитокинового шторма.
Неврологические расстройства. Воздействие вируса на клетки нервной системы приводит к самым разным неврологическим и психическим расстройствам, в том числе к апатии и депрессии, о которых говорят многие пациенты, нарушается память, падает скорость реакций, сложнее идет запоминание, возникают трудности с привычной работой и выполнением повседневных задач. Среди неврологических нарушений также часто встречаются мышечные и головные боли.
Что такое постковидный синдром
Уже одного этого перечисления достаточно, чтобы понять, что COVID-19 оставляет очень долгий «шлейф», с которым врачам обязательно нужно работать.
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Сейчас этот комплекс последствий выносится в отдельную группу симптомов. В английском языке она получила название long covid, а в русском языке — постковидный синдром.
Это те симптомы, которые могут проявляться в среднем в период от 4 до 12 недель после того, как человек переболел. Если раньше на первое место выходили последствия со стороны легких и сердца, то сегодня список, к сожалению, все расширяется. В постковид вовлечены практически все системы организма, плюс к этому возникает состояние слабости, апатии, иногда депрессии, нарушается переносимость привычных физических нагрузок. Получается, что болезнь ушла, анализы хорошие, а человек не может вернуться к своей повседневной деятельности.
Илона Петрова
Врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная», @klinika_semeynaya
С постковидным синдромом сталкиваются до 30% переболевших. Обычно пациенты жалуются на повышенную утомляемость, слабость, повышенную потливость, кашель, одышку, головную боль, снижение или отсутствие обоняния, ухудшение памяти и внимания, нарушения со стороны пищеварения, повышенную тревожность, нарушение сна, выпадение волос.
С чего начать реабилитацию от постковидного синдрома
Начинать работать над восстановлением организма можно только с разрешения врача после окончательного купирования острого воспалительного процесса и нормализации температуры тела. Важно исключить нарушения работы сердечно-сосудистой системы и почек, так как в таких случаях требуется особый подход. Большинство пациентов начинают реабилитацию на 20-25-й день после начала заболевания. Идеально, если программа восстановления разрабатывается для каждого пациента индивидуально, с учетом его возраста, веса, сопутствующих заболеваний.
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Человеку, перенесшему пневмонию, важно соблюдать режим дня, придерживаться графика занятий дыхательной гимнастикой и ЛФК, обеспечить прогулки на свежем воздухе и проветривание помещений.
Особого внимания требует проблема, как восстановить силы и энергию после ковида. Слабость, разбитость, сонливость — это проявления астенического синдрома. Обычно подобные жалобы возникают сразу после инкубационного периода. Причина кроется не только в системной интоксикации, но и в гипоксии, которая развивается даже при умеренном поражении легочной ткани. Все это приводит к нарушению метаболизма, выработке ферментов, расстройствам кровообращения. Не последнюю роль играет отсутствие аппетита и, соответственно, дефицит питательных веществ, потеря жидкости и электролитов на фоне гипертермии.
Чтобы восстановить энергообмен, необходимо регулярное и правильное питание. Чтобы избавиться от усталости, необходимо отказаться от сладкого и мучного, избегать глютена. После тяжелых инфекционных заболеваний необходимо обеспечить организм питательными веществами, чтобы максимально ускорить процессы регенерации. Рекомендуется питаться дробно, то есть 5-6 раз в день, но небольшими порциями. Основу рациона должен составлять легкоусвояемый белок (курятина, индейка, яйца, творог). Необходимо включить в рацион жирные кислоты, которыми богаты лосось, треска, сельдь, орехи, растительные масла, а также пробиотики, в качестве природных источников которых можно выделить молочнокислую продукцию и квашеную капусту. Говяжья печень и гречка обеспечат организм железом, а свежие овощи и фрукты — пищевыми волокнами.
Важно, чтобы питание было разнообразным. Недостаточно есть один и тот же набор полезных продуктов. Например, если употреблять каждый день комбинацию блюд «куриная грудка — листья салата — греча», это приведет к дефициту одних микроэлементов и переизбытку других.
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Также очень важно дополнить рацион витаминными комплексами, содержащими витамины D, С, группы В, Е. Витамин D — уникальный адаптивный иммуномодулятор, укрепляющий клеточный иммунитет и помогающий избежать чрезмерного синтеза воспалительных цитокинов. Получить его из продуктов практически невозможно, поэтому специалисты рекомендуют дополнительный прием в период восстановления в дозе 1000-2000 МЕД (но подбирать дозу должен только врач!).
Витамин С (аскорбиновая кислота) помогает в образовании антител и ускоряет весь процесс восстановления, дает дополнительный прилив энергии. Им богаты цитрусовые, киви, клубника.
Витамин Е, содержащийся в орехах, растительных маслах, жирной рыбе, действует как антиоксидант.
Для восстановления нейронных связей нервной системы, улучшения состояния кожи и волос необходимы витамины группы В, содержащиеся в говяжьей печени и крупах.
Лечащий врач поможет подобрать дозировку и комплекс витаминов, необходимых именно вам!
В период реабилитации необходимо соблюдать питьевой режим и употреблять не менее 2 литров чистой воды в сутки.
Очень важно обеспечить полноценный сон. Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время — и в будни, и в выходные. Это нормализует выработку мелатонина — гормона сна. Более того, ночью начинается выработка соматотропина, который запускает анаболический процесс накопления энергии в клетках. Утром, когда на сетчатку глаза попадает свет, начинают вырабатываться серотонин и кортизол — гормоны, от которых «хочется жить».
Чтобы избавиться от гипоксии, необходимо восстановить функцию легких. Поначалу, когда присутствует слабость, можно надувать шарики, выдыхать воздух через коктейльную трубочку, один конец которой опущен в воду, или просто петь. Специальные упражнения направлены на стимуляцию кровообращения, увеличение эластичности легочной ткани и стимулирование дыхательной мускулатуры. Упражнения выполняются ежедневно за час до еды, начиная с 7 минут, и постепенно увеличиваются до 15 минут.
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Базовый комплекс упражнений включает следующее:
- лежа на спине, медленно через нос вдыхайте на 3 счета, затем сделайте протяжный выдох на 5 счетов;
- сидя на стуле с прямой спиной и опущенными вдоль тела руками, на вдохе поднимите прямые руки над головой ладонями вверх и медленно опустите их вниз на выдохе;
- стоя прямо с согнутыми в локтях руками и кистями на плечах, на вдохе на счет 3 плавно разведите руки в стороны, а затем, медленно выдыхая через рот, сложив губы трубочкой, верните назад кисти на плечи. Каждое упражнение выполняется до 10 раз. А когда организм окрепнет, можно переходить к дыхательной гимнастике А. Стрельниковой.
Отсутствие или снижение обоняния — одна из самых частых жалоб. Основным признанным в мире лечением аносмии является обонятельный тренинг. Можно использовать любые яркие и устойчивые запахи. Хорошо подходят эфирные масла ментола, эвкалипта, розмарина, лимона, бергамота, мандарина, гвоздики, чайного дерева. Подойдут также травы и специи из вашей кухни. Главное, чтобы аромат оставался устойчивым длительное время. Тренировка заключается в попеременном вдыхании 4 различных ароматов в течение 20 секунд каждый. Вдыхайте не глубоко, а мелкими легкими вдохами, как будто принюхиваетесь. Дело в том, что обонятельные клубочки работают в такт с ритмом «принюхивания». Так как фаза работы разных групп клубочков не совпадает, происходит более точная дифференцировка различных запахов. Тренировки нужно проводить не менее 2 раз в день до момента восстановления обоняния.
К сожалению, не существует надежных доказательств эффективности лекарственной терапии стойкого нарушения обоняния. Но согласно отдельным исследованиям и мнению международных экспертов, если нарушение обоняния происходит на фоне заложенности носа, можно применять интраназальные глюкокортикостероиды — но назначать их должен врач!
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Если в течение нескольких месяцев обоняние не возвращается или знакомые продукты и вещи приобретают совершенно другие, не свойственные им запахи, необходимо обратиться к отоларингологу. Возможно, что хронический воспалительный процесс нарушает регенерацию эпителия в носовой полости.
Кроме того, следует помнить, что изменения обоняния могут быть вызваны не только вирусной инфекцией. Рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, новообразования и травмы головного мозга тоже могут вызывать изменения запахов. Чтобы не пропустить другую патологию, лучше обратиться к неврологу и при необходимости пройти МРТ головного мозга.
Самостоятельно определить, как восстановиться после ковида, невозможно. Независимо от степени тяжести болезни, специалисты рекомендуют пройти обследование для определения риска осложнений или диагностировать уже существующие патологические изменения.
- Необходимо сдать клинический анализ крови с определением уровня лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов и СОЭ.
- Биохимический анализ с оценкой содержания мочевины, креатинина, электролитов, билирубина, АсАТ/АлАТ, глюкозы, С- реактивного белка, подсчетом скорости клубочковой фильтрации.
- Обязательно нужно проверить коагулограмму и уровень Д-димера.
- Из инструментальных исследований необходимо выполнить ЭКГ, ЭХО-КГ для исключения повреждения миокарда.
- При необходимости — КТ легких и спирометрию для оценки дыхательной функции, УЗИ внутренних органов и лимфатических узлов.
Даже если вы решили пройти обследование самостоятельно, правильно интерпретировать результаты исследований и дать рекомендации по коррекции изменений может только врач!
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