Запрос на реабилитацию: как избавиться от постковидного синдрома и восстановить здоровье

Восстановление следует начинать сразу после стабилизации состояния — это заметно снижает риск тяжелых последствий и обострения хронических заболеваний. Реабилитация должна носить комплексный характер и учитывать не только физическое, но и психологическое состояние человека. Как правило, тем, кто перенес ковид в средней или тяжелой форме, а тем более тем, кто побывал в реанимации или был подключен к ИВЛ, на первом этапе лучше проходить восстановительную терапию в условиях стационара и только по завершении курса длительностью от 14 дней до месяца переходить на амбулаторный или домашний режим.

Доктор Виталий Фоменко, заведующий стационарным реабилитационным отделением ЕМС в Жуковке пояснил: «Сейчас, по мере обнаружения все новых проявлений постковидного синдрома и большей информированности людей, к нам обращаются пациенты в том числе после легкого течения заболевания, у которых долго не проходят различные нарушения. В зависимости от проявлений к реабилитологам подключаются врачи разных специальностей — пульмонолог, невролог, психиатр, нейропсихолог, гастроэнтеролог, эндокринолог. В целом подход к реабилитации после коронавирусной инфекции мало чем отличается от реабилитации после любого другого заболевания. Но в данном случае чуть чаще используется дыхательная гимнастика и интервальная гипокси-гипероксическая терапия, которая за счет применения умеренной гипоксии, улучшает доставку кислорода».