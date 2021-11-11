Картофельные крокеты от шеф-повара Василия Емельяненко

Картофельные крокеты от шеф-повара Василия ЕмельяненкоПроверенный рецепт с видеоинструкцией.
Приготовить картофельные крокеты проще простого, особенно если у вас под рукой есть проверенный рецепт от ведущего программы «Ели у Емели» на канале «Кухня ТВ», шеф-повара Василия Емельяненко (если вы еще не знакомы с ним, читайте его интервью на Passion.ru). Для приготовления крокетов вам понадобятся:
- 150 г отварного картофеля
- 40 г мягкого сыра
- 3 яйца
- 30 г сливочного масла
- 100 мл сливок, 33%
- 50 г панировочных сухарей
- 1 л масла для фритюра
- 100 г панировочной муки
- соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Отварной картофель посолите, поперчите и дайте ему остыть. Добавьте сливочное масло. Разомните картофель специальным прессом для пюре, добавляя немного сливок в процессе.
Шаг 2. На мелкой терке натрите сыр прямо в картофель. Добавьте яичные желтки и перемешайте. Оставшийся яичный белок слегка взбейте.
Шаг 3. В кастрюле или в сотейнике разогрейте масло для фритюра.
Шаг 4. Сформируйте из картофеля небольшие шарики. Каждый шарик обваляйте в муке, затем обмакните в яичный белок и обсыпьте панировочными сухарями. Готовые шарики аккуратно отправьте в разогретое масло. Обжаривайте каждый шарик до румяной корочки.
Приятного аппетита!
Ешьте и живите со вкусом!
Фото: архив «Кухня ТВ»