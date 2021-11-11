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Картофельные крокеты от шеф-повара Василия Емельяненко

Проверенный рецепт с видеоинструкцией.
Ноябрь и зимние месяцы — время, идеальное для супов. Густые, наваристые и горячие, они прекрасно согреют и насытят. И нет ничего лучше, чем картофельные крокеты в качестве дополнения к супам, особенно к грибным.

Приготовить картофельные крокеты проще простого, особенно если у вас под рукой есть проверенный рецепт от ведущего программы «Ели у Емели» на канале «Кухня ТВ», шеф-повара Василия Емельяненко (если вы еще не знакомы с ним, читайте его интервью на Passion.ru). Для приготовления крокетов вам понадобятся:

  • 150 г отварного картофеля
  • 40 г мягкого сыра
  • 3 яйца
  • 30 г сливочного масла
  • 100 мл сливок, 33%
  • 50 г панировочных сухарей
  • 1 л масла для фритюра
  • 100 г панировочной муки
  • соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Отварной картофель посолите, поперчите и дайте ему остыть. Добавьте сливочное масло. Разомните картофель специальным прессом для пюре, добавляя немного сливок в процессе.

Шаг 2. На мелкой терке натрите сыр прямо в картофель. Добавьте яичные желтки и перемешайте. Оставшийся яичный белок слегка взбейте.

Шаг 3. В кастрюле или в сотейнике разогрейте масло для фритюра.

Шаг 4. Сформируйте из картофеля небольшие шарики. Каждый шарик обваляйте в муке, затем обмакните в яичный белок и обсыпьте панировочными сухарями. Готовые шарики аккуратно отправьте в разогретое масло. Обжаривайте каждый шарик до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Ешьте и живите со вкусом!

Фото: архив «Кухня ТВ»

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