Картофельные крокеты от шеф-повара Василия Емельяненко

150 г отварного картофеля

40 г мягкого сыра

3 яйца

30 г сливочного масла

100 мл сливок, 33%

50 г панировочных сухарей

1 л масла для фритюра

100 г панировочной муки

соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Отварной картофель посолите, поперчите и дайте ему остыть. Добавьте сливочное масло. Разомните картофель специальным прессом для пюре, добавляя немного сливок в процессе.

Шаг 2. На мелкой терке натрите сыр прямо в картофель. Добавьте яичные желтки и перемешайте. Оставшийся яичный белок слегка взбейте.

Шаг 3. В кастрюле или в сотейнике разогрейте масло для фритюра.

Шаг 4. Сформируйте из картофеля небольшие шарики. Каждый шарик обваляйте в муке, затем обмакните в яичный белок и обсыпьте панировочными сухарями. Готовые шарики аккуратно отправьте в разогретое масло. Обжаривайте каждый шарик до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Ешьте и живите со вкусом!

Фото: архив «Кухня ТВ»