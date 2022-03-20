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Луковая паста и еще 5 потрясающих (и очень доступных) рецептов из макарон

Готовим дома
Макароны, пожалуй, один из самых доступных продуктов на сегодняшний день. А уж любят их в нашей стране не меньше, чем в Италии. Мы предлагаем вам поэкспериментировать на кухне и приготовить настоящую пасту как в ресторанах или же ограничиться русской классикой — макаронами по-флотски. В нашей новой подборке — целых 6 отменных рецептов на любой вкус. Сохраняйте, чтобы не потерять!
Луковая паста и еще 5 потрясающих (и очень доступных) рецептов из макарон

Этот материал — еще один из цикла статей о том, что можно приготовить из относительно бюджетных продуктов. Начало можно прочитать здесь.

Луковая паста

Рецепт от шеф-повара Андрея Рудькова

Что нужно:

  • 2 луковицы
  • 30 г тертого твердого сыра (в идеале пармезана)
  • 50 г сливочного масла
  • 30 г оливкового масла
  • 1 л бульона
  • 300 г спагетти
  • соль, перец — по вкусу
  • тимьян — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте лук полукольцами толщиной 5-6 мм.

Шаг 2. В небольшой, но глубокой кастрюле разогрейте сливочное масло и смешайте его с оливковым. Когда оно разогреется, добавьте в него лук и обжаривайте не мешая на среднем огне.

Шаг 3. Через 3-4 минуты добавьте свежий тимьян, черный молотый перец и вообще любые травы, которые вы любите. Перемешайте и продолжайте томить лук, перемешивая его каждые 2-3 минуты.

Шаг 4. Когда лук станет золотисто-коричневым и карамелизуется, влейте 300 г горячего бульона или просто кипятка.

Шаг 5. Спагетти разломите пополам, чтобы они без труда поместились в кастрюлю. Отправьте их к луку и прибавьте огонь. Как только жидкость выкипит, добавьте еще немного воды. Варите до тех пор, пока паста не будет готова. Идеально — состояние аль денте.

Шаг 6. Посыпьте готовую пасту пармезаном, хорошо перемешайте и подавайте к столу.

Рожки с мятным песто

Рецепт Сергея и Екатерины Кузнецовых, ведущих программы «Все правильно!» на канале «Кухня ТВ»

Луковая паста и еще 5 потрясающих (и очень доступных) рецептов из макарон

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 60 г макарон рожков
  • 40 г сыра страчателлы
  • 35 г сыра пекорино
  • 40 мл оливкового масла
  • 30 мл растительного масла
  • 8 г лесных орехов
  • 35 г листьев мяты
  • 30 г петрушки
  • 3 г чеснока
  • соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Рожки отварите в кипящей воде до готовности, согласно инструкции на упаковке.

Шаг 2. Сыр пекорино натрите на мелкой терке. Оставьте несколько тонких ломтиков для декора.

Шаг 3. Орехи измельчите с помощью ступки.

Шаг 4. Приготовьте соус песто. Листья мяты и петрушки отделите от стеблей и выложите в чашку блендера. Добавьте оливковое масло, очищенный зубчик чеснока и немного колотых орехов. Пробейте блендером до консистенции густого соуса. Добавьте немного тертого сыра пекорино и пробейте блендером снова буквально 1-2 раза, чтобы не допустить потемнения мяты.

Шаг 5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Выложите макароны, добавьте измельченные орехи (оставьте небольшое количество орехов для декора). Перемешайте и слегка обжарьте все вместе. Добавьте тертый сыр пекорино и хорошо перемешайте с другими ингредиентами. Посолите и поперчите. В конце приготовления добавьте сыр страчателла, еще раз хорошо перемешайте блюдо.

Шаг 6. Выложите макароны в тарелку для подачи. Сверху полейте мятным соусом песто. Украсьте измельченными орехами и ломтиками сыра пекорино.

Паста «Болоньезе»

Паста «Болоньезе»

Паста «Болоньезе»

Фото: freepik.com

Что нужно:

  • 60 г очищенной моркови
  • 40 г очищенного лука-шалота
  • 60 г очищенных стеблей сельдерея
  • 8 г чеснока
  • 30 г сухого белого вина
  • 150 г смешанного фарша (20/80 свинина и говядина)
  • 20 г сливочного масла
  • 20 г 33%-х сливок
  • 160 г пасты
  • 140 г томатного соуса для пиццы
  • 30 г тертого сыра пармезан
  • соль, сахар, перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. В сотейник с разогретым оливковым маслом добавьте мелко нарубленный лук-шалот, стебель сельдерея и морковь (можно натереть на терке). Когда все овощи будут спассерованы, добавьте измельченный чеснок и белое вино. Выпарите до исчезновения алкогольного аромата и уберите в сторону.

Шаг 2. Карамелизуйте мясо, то есть поджарьте до корочки. Для этого фарш хорошо разомните лопаткой, чтобы не было крупных комков мяса. Сначала тушите его в собственном соку. Долго жарить не нужно, лишь немного подрумянить. После того как мясо приготовится, выложите его к овощам, добавьте томатный соус для пиццы и тушите (чем дольше, тем лучше).

Шаг 3. Добавьте соль, сахар и перец по вкусу. Когда соус приготовится, можно приступать к пасте. Отварите ее до состояния «на пару минут раньше al dente».

Шаг 4. Соус прогрейте на сковороде, добавьте сливочное масло и сливки. Когда все будет готово, переложите в него пасту и доведите до нужного состояния готовности уже в сковороде. Перед подачей добавьте нарезанные соломкой листья базилика и пармезан.

Макароны по-флотски

Макароны по-флотски

Макароны по-флотски

Фото: freepik.com

Что нужно на 4 порции:

  • 1 банка говяжьей тушенки
  • 250 г макарон
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 луковица
  • 2 моркови
  • 1,5 л воды
  • соль, перец — по вкусу
  • петрушка, укроп — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Вскипятите воду в кастрюле, подсолите ее и сварите макароны до полуготовности.

Шаг 2. Морковь натрите на терке, лук нашинкуйте. Зелень мелко порубите.

Шаг 3. Приготовьте начинку. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до легкого золотистого цвета. Затем добавьте морковь и пассеруйте еще 3 минуты. Добавьте тушенку, хорошенько перемешайте и обжаривайте еще 1-2 минуты. Поперчите.

Шаг 4. Когда макароны будут готовы, слейте 100 мл жидкости, в которой они варились, в чашку. Макароны откиньте на дуршлаг. Когда жидкость стечет, отправьте пасту в сковороду к тушенке и овощам.

Шаг 5. Добавьте в сковороду жидкость, оставшуюся от варки макарон, при необходимости еще поперчите и посолите. Хорошо перемешайте и тушите 2-3 минуты. Затем посыпьте рубленой зеленью и выключайте огонь.

Спагетти с брокколи и вялеными томатами

Рецепт от бренд-шеф-повара Тициано Казило, кафе Scrocchiarella

Спагетти с брокколи и вялеными томатами

Спагетти с брокколи и вялеными томатами

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 80 г спагетти
  • 40 г постного соуса песто
  • 20 мл оливкового масла
  • 65 г брокколи
  • 5 г чеснока
  • 20 г вяленых томатов в масле
  • 50 г томатов черри
  • соль, молотый черный перец — по вкусу
  • 2 г петрушки

Для постного песто (на 150 г):

  • 60 мл оливкового масла Extra virgin
  • 5 г чеснока
  • 50 г свежего базилика
  • 30 г петрушки
  • соль, молотый черный перец — по вкусу
  • 15 г кедровых орехов

Как приготовить:

Шаг 1. Спагетти сварите до состояния al dente.

Шаг 2. Приготовьте постный песто, смешав все ингредиенты для соуса блендером.

Шаг 3. Обжарьте на оливковом масле брокколи с чесноком. Добавьте вяленые томаты, разрезанные пополам черри, соль, перец и рубленую петрушку. Влейте постный песто, перемешайте. При подаче украсьте блюдо листиками базилика.

Тальолини с томатами и острым перцем

Тальолини с томатами и острым перцем

Тальолини с томатами и острым перцем

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 70 г очищенных томатов
  • 30 г очищенных помидоров черри
  • 50 г томатного соуса
  • 5 г чеснока
  • 2 г перца чили
  • 20 г оливкового масла
  • 100 г пасты тальолини
  • 5 г базилика

Как приготовить:

Шаг 1. На оливковом масле обжарьте мелконарезанные чеснок и чили-перец.

Шаг 2. Добавьте томаты очищенные и черри, слегка обжарьте и залейте томатным соусом.

Шаг 3. В кипящую подсоленную воду опустите пасту и варите 6 минут до состояния аль денте.

Шаг 4. Добавьте пасту в готовый соус. Подавайте в глубокой тарелке, предварительно сбрызнув оливковым маслом и украсив базиликом.

Фото: архив пресс-служб, freepik

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