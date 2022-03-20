Луковая паста и еще 5 потрясающих (и очень доступных) рецептов из макарон

Что нужно:

2 луковицы

30 г тертого твердого сыра (в идеале пармезана)

50 г сливочного масла

30 г оливкового масла

1 л бульона

300 г спагетти

соль, перец — по вкусу

тимьян — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте лук полукольцами толщиной 5-6 мм.

Шаг 2. В небольшой, но глубокой кастрюле разогрейте сливочное масло и смешайте его с оливковым. Когда оно разогреется, добавьте в него лук и обжаривайте не мешая на среднем огне.

Шаг 3. Через 3-4 минуты добавьте свежий тимьян, черный молотый перец и вообще любые травы, которые вы любите. Перемешайте и продолжайте томить лук, перемешивая его каждые 2-3 минуты.

Шаг 4. Когда лук станет золотисто-коричневым и карамелизуется, влейте 300 г горячего бульона или просто кипятка.

Шаг 5. Спагетти разломите пополам, чтобы они без труда поместились в кастрюлю. Отправьте их к луку и прибавьте огонь. Как только жидкость выкипит, добавьте еще немного воды. Варите до тех пор, пока паста не будет готова. Идеально — состояние аль денте.

Шаг 6. Посыпьте готовую пасту пармезаном, хорошо перемешайте и подавайте к столу.

Рожки с мятным песто

Рецепт Сергея и Екатерины Кузнецовых, ведущих программы «Все правильно!» на канале «Кухня ТВ»