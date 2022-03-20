Луковая паста и еще 5 потрясающих (и очень доступных) рецептов из макарон

Луковая паста и еще 5 потрясающих (и очень доступных) рецептов из макаронГотовим дома
Этот материал — еще один из цикла статей о том, что можно приготовить из относительно бюджетных продуктов. Начало можно прочитать здесь.
Луковая паста
Рецепт от шеф-повара Андрея Рудькова
Что нужно:
- 2 луковицы
- 30 г тертого твердого сыра (в идеале пармезана)
- 50 г сливочного масла
- 30 г оливкового масла
- 1 л бульона
- 300 г спагетти
- соль, перец — по вкусу
- тимьян — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте лук полукольцами толщиной 5-6 мм.
Шаг 2. В небольшой, но глубокой кастрюле разогрейте сливочное масло и смешайте его с оливковым. Когда оно разогреется, добавьте в него лук и обжаривайте не мешая на среднем огне.
Шаг 3. Через 3-4 минуты добавьте свежий тимьян, черный молотый перец и вообще любые травы, которые вы любите. Перемешайте и продолжайте томить лук, перемешивая его каждые 2-3 минуты.
Шаг 4. Когда лук станет золотисто-коричневым и карамелизуется, влейте 300 г горячего бульона или просто кипятка.
Шаг 5. Спагетти разломите пополам, чтобы они без труда поместились в кастрюлю. Отправьте их к луку и прибавьте огонь. Как только жидкость выкипит, добавьте еще немного воды. Варите до тех пор, пока паста не будет готова. Идеально — состояние аль денте.
Шаг 6. Посыпьте готовую пасту пармезаном, хорошо перемешайте и подавайте к столу.
Рожки с мятным песто
Рецепт Сергея и Екатерины Кузнецовых, ведущих программы «Все правильно!» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 60 г макарон рожков
- 40 г сыра страчателлы
- 35 г сыра пекорино
- 40 мл оливкового масла
- 30 мл растительного масла
- 8 г лесных орехов
- 35 г листьев мяты
- 30 г петрушки
- 3 г чеснока
- соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Рожки отварите в кипящей воде до готовности, согласно инструкции на упаковке.
Шаг 2. Сыр пекорино натрите на мелкой терке. Оставьте несколько тонких ломтиков для декора.
Шаг 3. Орехи измельчите с помощью ступки.
Шаг 4. Приготовьте соус песто. Листья мяты и петрушки отделите от стеблей и выложите в чашку блендера. Добавьте оливковое масло, очищенный зубчик чеснока и немного колотых орехов. Пробейте блендером до консистенции густого соуса. Добавьте немного тертого сыра пекорино и пробейте блендером снова буквально 1-2 раза, чтобы не допустить потемнения мяты.
Шаг 5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла. Выложите макароны, добавьте измельченные орехи (оставьте небольшое количество орехов для декора). Перемешайте и слегка обжарьте все вместе. Добавьте тертый сыр пекорино и хорошо перемешайте с другими ингредиентами. Посолите и поперчите. В конце приготовления добавьте сыр страчателла, еще раз хорошо перемешайте блюдо.
Шаг 6. Выложите макароны в тарелку для подачи. Сверху полейте мятным соусом песто. Украсьте измельченными орехами и ломтиками сыра пекорино.
Паста «Болоньезе»
Фото: freepik.com
Что нужно:
- 60 г очищенной моркови
- 40 г очищенного лука-шалота
- 60 г очищенных стеблей сельдерея
- 8 г чеснока
- 30 г сухого белого вина
- 150 г смешанного фарша (20/80 свинина и говядина)
- 20 г сливочного масла
- 20 г 33%-х сливок
- 160 г пасты
- 140 г томатного соуса для пиццы
- 30 г тертого сыра пармезан
- соль, сахар, перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. В сотейник с разогретым оливковым маслом добавьте мелко нарубленный лук-шалот, стебель сельдерея и морковь (можно натереть на терке). Когда все овощи будут спассерованы, добавьте измельченный чеснок и белое вино. Выпарите до исчезновения алкогольного аромата и уберите в сторону.
Шаг 2. Карамелизуйте мясо, то есть поджарьте до корочки. Для этого фарш хорошо разомните лопаткой, чтобы не было крупных комков мяса. Сначала тушите его в собственном соку. Долго жарить не нужно, лишь немного подрумянить. После того как мясо приготовится, выложите его к овощам, добавьте томатный соус для пиццы и тушите (чем дольше, тем лучше).
Шаг 3. Добавьте соль, сахар и перец по вкусу. Когда соус приготовится, можно приступать к пасте. Отварите ее до состояния «на пару минут раньше al dente».
Шаг 4. Соус прогрейте на сковороде, добавьте сливочное масло и сливки. Когда все будет готово, переложите в него пасту и доведите до нужного состояния готовности уже в сковороде. Перед подачей добавьте нарезанные соломкой листья базилика и пармезан.
Макароны по-флотски
Фото: freepik.com
Что нужно на 4 порции:
- 1 банка говяжьей тушенки
- 250 г макарон
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 луковица
- 2 моркови
- 1,5 л воды
- соль, перец — по вкусу
- петрушка, укроп — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Вскипятите воду в кастрюле, подсолите ее и сварите макароны до полуготовности.
Шаг 2. Морковь натрите на терке, лук нашинкуйте. Зелень мелко порубите.
Шаг 3. Приготовьте начинку. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до легкого золотистого цвета. Затем добавьте морковь и пассеруйте еще 3 минуты. Добавьте тушенку, хорошенько перемешайте и обжаривайте еще 1-2 минуты. Поперчите.
Шаг 4. Когда макароны будут готовы, слейте 100 мл жидкости, в которой они варились, в чашку. Макароны откиньте на дуршлаг. Когда жидкость стечет, отправьте пасту в сковороду к тушенке и овощам.
Шаг 5. Добавьте в сковороду жидкость, оставшуюся от варки макарон, при необходимости еще поперчите и посолите. Хорошо перемешайте и тушите 2-3 минуты. Затем посыпьте рубленой зеленью и выключайте огонь.
Спагетти с брокколи и вялеными томатами
Рецепт от бренд-шеф-повара Тициано Казило, кафе Scrocchiarella
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 80 г спагетти
- 40 г постного соуса песто
- 20 мл оливкового масла
- 65 г брокколи
- 5 г чеснока
- 20 г вяленых томатов в масле
- 50 г томатов черри
- соль, молотый черный перец — по вкусу
- 2 г петрушки
Для постного песто (на 150 г):
- 60 мл оливкового масла Extra virgin
- 5 г чеснока
- 50 г свежего базилика
- 30 г петрушки
- соль, молотый черный перец — по вкусу
- 15 г кедровых орехов
Как приготовить:
Шаг 1. Спагетти сварите до состояния al dente.
Шаг 2. Приготовьте постный песто, смешав все ингредиенты для соуса блендером.
Шаг 3. Обжарьте на оливковом масле брокколи с чесноком. Добавьте вяленые томаты, разрезанные пополам черри, соль, перец и рубленую петрушку. Влейте постный песто, перемешайте. При подаче украсьте блюдо листиками базилика.
Тальолини с томатами и острым перцем
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 70 г очищенных томатов
- 30 г очищенных помидоров черри
- 50 г томатного соуса
- 5 г чеснока
- 2 г перца чили
- 20 г оливкового масла
- 100 г пасты тальолини
- 5 г базилика
Как приготовить:
Шаг 1. На оливковом масле обжарьте мелконарезанные чеснок и чили-перец.
Шаг 2. Добавьте томаты очищенные и черри, слегка обжарьте и залейте томатным соусом.
Шаг 3. В кипящую подсоленную воду опустите пасту и варите 6 минут до состояния аль денте.
Шаг 4. Добавьте пасту в готовый соус. Подавайте в глубокой тарелке, предварительно сбрызнув оливковым маслом и украсив базиликом.
Фото: архив пресс-служб, freepik