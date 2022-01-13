Как потеря зубов отражается на здоровье и внешности: мнение стоматолога
Олег Кущ
врач-стоматолог и генеральный директор сети клиник «Фактор Улыбки»
На что конкретно влияет прикус
Зубной ряд — слаженный механизм: каждый здесь выполняет определенную функцию. Передними зубами мы откусываем пищу, клыками разрываем жесткие продукты, а задние моляры нужны для пережевывания еды. Окончательно челюсть формируется к 20 годам, когда прорезываются зубы мудрости. Сколько лет отведено здоровой улыбке каждого человека, сказать сложно: все зависит от его образа жизни. Плохая гигиена, вредные привычки и стресс могут сказаться на состоянии полости рта.
Важно, чтобы нагрузка на челюсть распределялась равномерно. Представьте, что у вас нет верхнего моляра с левой стороны. Теперь полноценно жевать пищу может только правая. Эмаль с этой стороны быстрее стирается, появляются трещины и потемнения. Снижается высота костной ткани, которая удерживает зубы в десне, и зубы быстрее расшатываются. Еще меняется прикус — со временем верхний ряд начинает двигаться, чтобы закрыть дырку. Прикус влияет на положение головы, шеи и позвонков — они смещаются, перекрывают доступ кислорода к мозгу. Возникают головные боли и спазмы в мышцах. Плюс ко всему с правой стороны будет чаще появляться кариес. Столько проблем из-за одного зуба!
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Как связаны старение и здоровье зубов
Кроме того, отсутствие любого зуба влияет на наш внешний вид, а именно:
при отсутствии передних зубов западают губы;
потеря клыков меняет овал лица и положение мышц височно-челюстного сустава — они расслабляются, появляются носогубки и морщины;
удаление жевательных зубов приводит к изменению линии щек — они провисают.
Если кратко, то лицо начинает быстро стареть. Асимметрия влияет на тонус мимических мышц — они ослабевают, и появляются морщины. С возрастом проблемы становятся заметнее — кожа теряет свою упругость, проседают десна и заметно проявляется неровность лица. Кроме того, отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма. Например, могут возникнуть проблемы с ЖКТ, потому что будет трудно пережевывать твердую пищу. А еще изменится речь: без зубов искажается произношение некоторых звуков.
Восстановить зуб лучше всего в течение трех-пяти месяцев после удаления. Иначе костная ткань, которая его держала, будет уменьшаться. Во-первых, это влияет на внешний вид. Во-вторых, труднее будет установить имплант. Восстановить костную ткань можно, но тогда лечение обойдется недешево.
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Современные способы восстановить зубы
Есть несколько способов восстановить зубной ряд:
Имплантация
Это не просто эстетическая процедура. Имплант заменяет настоящий зуб: он вживляется в кость, прочно закрепляется в челюсти и помогает в процессе пережевывания.
Коронки и мостовидные протезы
Если у вас разрушено большое количество зубов, то их можно восстановить с помощью одиночных коронок или мостовидных протезов. Для этого необходимо достаточное количество тканей, чтобы установить протез. Кроме того, мостовидные протезы закрепляются на соседние зубы, что приводит к их перегрузке и расшатыванию.
Съемные протезы
Это самый простой способ восстановления зубного ряда. Чаще всего его применяют, когда отсутствует большое количество зубов в челюсти. Правда, есть и недостаток: съемные протезы усугубляют атрофию костной ткани челюсти, что затрудняет имплантацию. Их рекомендуют устанавливать только в тех случаях, когда совсем не осталось зубов или есть противопоказания к другим видам имплантации.
Сохранить зубы помогает правильная гигиена: чистка зубов два раза в день, использование нитей или ирригатора, полоскание и регулярное посещение стоматолога. Даже если у вас отличная генетика, не стоит забывать об уходе за полостью рта. Исследования показали, что «хорошая» наследственность будет бессильна против роста бактерий, которые разрушают зубы. Поэтому мой совет — берегите улыбку смолоду. Тщательно ухаживайте за гигиеной полости рта, чтобы сохранить здоровье до старости лет. Если же не удалось уследить за одним из зубов, не медлите с его восстановлением.
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