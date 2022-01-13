Как потеря зубов отражается на здоровье и внешности: мнение стоматолога

На что конкретно влияет прикус

Зубной ряд — слаженный механизм: каждый здесь выполняет определенную функцию. Передними зубами мы откусываем пищу, клыками разрываем жесткие продукты, а задние моляры нужны для пережевывания еды. Окончательно челюсть формируется к 20 годам, когда прорезываются зубы мудрости. Сколько лет отведено здоровой улыбке каждого человека, сказать сложно: все зависит от его образа жизни. Плохая гигиена, вредные привычки и стресс могут сказаться на состоянии полости рта.

Важно, чтобы нагрузка на челюсть распределялась равномерно. Представьте, что у вас нет верхнего моляра с левой стороны. Теперь полноценно жевать пищу может только правая. Эмаль с этой стороны быстрее стирается, появляются трещины и потемнения. Снижается высота костной ткани, которая удерживает зубы в десне, и зубы быстрее расшатываются. Еще меняется прикус — со временем верхний ряд начинает двигаться, чтобы закрыть дырку. Прикус влияет на положение головы, шеи и позвонков — они смещаются, перекрывают доступ кислорода к мозгу. Возникают головные боли и спазмы в мышцах. Плюс ко всему с правой стороны будет чаще появляться кариес. Столько проблем из-за одного зуба!