SHAMAN снялся с мальчиком, который мыл машины для покупки билета на его концерт

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, встретился с мальчиком, который мечтал попасть на его концерт. Школьник по имени Федор мыл машины, чтобы заработать деньги и побывать на выступлении кумира. Кадры встречи публикует Пятый канал.

Юный слушатель признался, что SHAMAN является его любимым певцом. Мальчик всегда хотел побывать на его концерте и надеялся на чудо, а после взял все в свои руки и устроился на подработку.

«Я мыл машины, чтобы попасть на концерт SHAMAN. Я его фанат, он мой любимый исполнитель», — заявил Федор.

Артист не только пригласил парня на своей концерт, но и встретился с ним. Они сняли забавное видео, на котором Федор сначала позирует один, а после в кадре появляется Ярослав. Он позирует у машины с тряпкой и ведром, рассказывая, что тоже мыл машины, чтобы попасть на концерт.

«Увидимся сегодня вечером на концерте в Рязани», – сказал исполнитель.

На кадрах видно, как Федор заметно нервничал рядом с кумиром, но был очень счастлив. Напомним, что о мальчике артист узнал после видео, на котором Федор рассказал о своей работе. SHAMAN признался, что был тронут поступком фаната и пригласил его с семьей на свое выступление.