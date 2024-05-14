Музыкальный лейбл отказался от сотрудничества со сбежавшим из России Vacio

Музыкальный лейбл Rocket Records объявил о прекращении сотрудничества с рэпером Vacio, который уехал из России из-за страха службы в ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на главу лейбла Юрия Киселева.

«Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается. Мы достаточно для него сделали», — поделился Киселев.

Руководитель лейбла уточнил, что после участия в скандальной «голой» вечеринке лейбл поддерживал Vacio, выделяя ему деньги на адвокатов. От сложившейся ситуации Киселев «был в шоке», напомнив, что рэпер высказывал желание служить в российской армии.

В то же время продюсер заверил, что «никаких преследований» со стороны Rocket Records не будет.

Ранее в СМИ появилась информация, что рэпер Vacio все-таки не пошел служить в армию и сбежал из России в США.

Позднее на побег исполнителя в США после получения повестки отреагировали его адвокат и подруга.