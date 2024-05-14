«Сначала нужно русский народ от бомбежек защитить»: почему Маша Распутина отказалась отмечать юбилей

13 мая советской и российской певице Маше Распутиной (настоящее имя Алла Агеева) исполнилось 60 лет. Одна из самых эпатажных звезд нашей страны не стала устраивать масштабный праздник по случаю юбилея.

Маша решила, что сейчас не время для масштабных праздников. Артистка беспокоится из-за политической обстановки в мире, которая не доставляет ей радости. Знаменитость считает, что на данный момент не стоит устраивать пир и нужно сосредоточиться на более важных вещах.

О своем решение относительно юбилея звезда сразу рассказала мужу, продюсеру Виктору Захарову.

«Мария сказала сразу, что сначала нужно русский народ от бомбежек защитить, а потом уже и праздновать с размахом», — цитирует Виктора «Вечерняя Москва».

Артистка выглядит моложе своих лет. Секрет ее красоты простой: она следит за здоровьем и внешностью. Певица занимается йогой, ежедневно пьет чистую воду с лимонным соком или яблочным уксусом.

Ранее супруг певицы заявил, что не считает свою жену старушкой. По его словам, артистке намного меньше 60 лет, и на пенсию ей выходить еще рановато.