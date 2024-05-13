«Без любви и музыки, жизнь была бы ошибкой»: TOBE рассказал о влюбленности в Иру Тоневу и гастролях с Кулясовым
© личный архив певца TOBE
Истории восхождения молодых артистов к славе бывают разные. Но объединяет их всех одно: преодоление трудностей на пути к заветной мечте. Певец Антон Горнобатов, известный как TOBE, не исключение. Он мог всю жизнь проговорить шепотом из-за узелков на связках, однако — поборол этот недуг, и теперь его голос слышит вся страна.
Побеждать TOBE пришлось и в дальнейшем, но уже соперников на музыкальных фестивалях. Так, Антон, по собственному представлению, совершил практически невозможное: прошел отбор из 50 групп в финале конкурса «Молодые ветра» и заслужил право работать с известными коллегами.
Гастроли по городам России с Костей Кулясовым из «Анимации», совместная композиция с поэтессой Сола Моновой, влюбленность в Иру Тоневу из «Фабрики звезд» — это то, что уже произошло в жизни TOBE. А желание спеть с Леонидом Агутиным и вновь заявить о себе на новом музыкальном конкурсе — это то, что пока не сбылось. Сайт «Страсти» поговорил с артистом о творческом пути, планах и мечтах.
— В каком возрасте вы начали заниматься музыкой? Кто стал для вас примером/вдохновителем?
Музыка в мою жизнь пришла очень рано. Лет с четырех меня отдали на хореографию, там же был хор. У меня были проблемы с голосом в детстве — узелки на связках. И я говорил и пел полушепотом. Тогда никто не знал, что с этим делать, родителям предлагали операцию, но был шанс остаться с этим шепотом навсегда. Было страшно. Но в итоге, возможно благодаря именно хору, годам к семи голос все-таки прорезался. И уже с 7 до 10 лет была музыкальная школа по классу аккордеона, которую я не закончил — не лежала душа к инструменту. А лет с 13 сам начал учиться играть на гитаре, глядя на старшего брата и друзей. Именно брат на мой 14-й день рождения подарил мне мою первую акустическую гитару, которая до сих пор хранится дома у мамы. Думаю, во многом именно старший брат и стал для меня главным пинком и вдохновителем на музыкальном пути.
— Что означает ваш псевдоним?
Когда я решил петь свои песни, как и все, долгие дни провел в поисках названия. Хотелось что-то простое и легкое для запоминания. В какой-то момент вспомнил дурацкую историю, как у моего знакомого был «воображаемый друг ТОБИ». Подумал, почему бы и нет?.. А уже через несколько лет, когда начал работать с командой Shark It Music, мы решили сделать ребрендинг — писать название латиницей — TOBE. И добавить новый слой смысла — ведь между быть или не быть, я выбираю быть (от англ. to be). Быть, а не казаться!
— Вы анонсировали коллаборацию с популярным блогером. О ком идет речь?
Я так рад наконец-то об этом рассказать. Очень долго держали это в тайне. Это будет песня «Девочкам», а автор теста — одна из самых популярных поэтесс современности — Сола Монова. Ещё в начале осени прошлого года мы начали работу над этим треком. Было очень много версий, менялась и музыка, и текст. И уже к концу года решили, что этот трек обязательно должен выйти в марте. Это очень необычная песня, вроде и простая, но на самом деле очень глубокая с точки зрения женской психологии. Буквально песня о том, что нужно каждой девочке, девушке, женщине. И я просто счастлив поработать с таким сильным автором как Сола Монова — на ее стихи уже делали песни многие популярные исполнители, и это большая ответственность. Небольшой кусок и сама Сола исполнила. Получилось просто волшебно — современная поп-рок-баллада в смеси с электроникой о женском сокровенном. Песня вышла 15 марта.
— Расскажите об участии в конкурсе «Молодые ветра"
Изначально для меня это был очередной конкурс, на который я подаю заявку. Я ничего не ждал от этого. И главным сюрпризом стала именно поддержка аудитории, которая неустанно голосовала и голосовала. А когда стало понятно, что прошел в финал, уже хотелось отдать максимум энергии в зал и побороться за победу. Финальный концерт был очень трудным и для всех участников, и для организаторов — 50 групп в один день — это просто физически трудновыполнимая задача. К концу дня сил уже не было настолько, что когда объявляли результаты, я просто стоял и ждал, что выберут не меня, чтобы поскорее поехать домой поспать. И когда все-таки объявили TOBE — я счастливый побежал на сцену. Дальше уже пошли интервью и подготовка к гастролям.
— Кто был вашим звездным наставником в гастрольном туре после?
Для меня это несомненно был Костя Кулясов из группы «АнимациЯ». Мы с ним делаем очень разную музыку. Но когда началась наша часть гастрольного тура с «Анимацией», после первого же концерта мы разговорились в автобусе о музыке и жизни. И он как опытный артист дал мне много полезных советов. И после мы много общались, насколько это позволял сложный гастрольный график, и до сих пор поддерживаем связь.
— Как он прошел? Есть ли у вас запоминающиеся истории оттуда?
Гастрольный тур стал для меня одним из самых ярких впечатлений за последние несколько лет. До этого я дважды ездил на затяжные гастроли. Тогда как просто андеграундный сольный автор-исполнитель с гитарой, и в большинстве городов этого тура мне уже доводилось побывать раньше.
Но в этот раз был совершенно другой масштаб и график, все-таки тур делало «Наше Радио» — крупные площадки, огромные расстояния между городами. Ну и новые города для меня — например, Красноярск, Липецк и даже Владивосток — так далеко с концертами я был впервые.
И пусть это были трудные 3 недели с постоянными перелетами, переездами и недосыпами… лица людей в залах, их голоса — вот что по-настоящему наполняло энергией и силой.
Самое яркое впечатление тура для меня — это само посещение Владивостока — в этот город я просто влюбился. Необыкновенная природа и ритм города. А самое яркое событие снова связано с Костей Кулясовым — на концерте в Питере он просто прибежал в нашу гримерку и начал показывать свою версию моей песни «Помолчим». Потом мы уже переместились в его гримерку, и под гитару распевали ее вместе. Было это всем знакомое ощущение дружеской посиделки с гитарой на кухне, ну и хохотали мы качественно.
— В каком городе был самый лучший концерт?
Для меня точно в Екатеринбурге. Я как-то и пропитался атмосферой города — перед концертом удалось погулять по главным улицам, пообщаться с людьми, посетить интересные для меня места. И это был самый масштабный наш концерт во всём туре, и там же я впервые вживую исполнил еще не вышедшую на тот момент песню «Помолчим». И песня «Катя» как-то идеально подошла к Екатеринбургу. Зрители громко подпевали и не хотели отпускать со сцены. Обязательно вернусь туда.
— Планируете ли вы принять участие ещё в каких-нибудь масштабных проектах, конкурсах? Может быть, «Голос» или «Фабрика звезд»?
На самом деле прямо сейчас не планирую участие в подобных проектах, потому что скопилось достаточно еще невыпущенных песен, и хочется максимум времени уделять именно работе над музыкой. Но загадывать и отметать такую возможность точно не буду. Если так сложится, что совпадет и время и место, то не исключаю, что и в таких проектах поучаствую. Любые конкурсы, по крайней мере для меня, это всегда не рывок от старта к победе, а некая профессиональная проверка, возможность вырасти и посотрудничать с профессионалами в индустрии. Это всегда на пользу.
— С кем из знаменитых артистов вам довелось сотрудничать или хотелось бы поработать в будущем?
На проекте «Улица» ВКонтакте довелось поработать с Сергеем Приказчиковым из группы PIZZA. Было задание — «кавер со звездой». У нас был буквально один вечер, чтобы сделать собственную аранжировку его песни «Пятница» и отрепетировать вместе с ним. Я тогда был в таком азарте, что просто закидал его своими идеями, не думая, что вообще-то он уже большой состоявшийся артист. А Серега оказался очень приятным парнем и большим профессионалом — полностью включился в процесс, добавил своих идей и даже на моей гитаре мне и подыграл во время концерта. До сих пор с ностальгией вспоминаю то выступление. Чувства непередаваемые.
А в будущем… Вот первое, что в голову пришло — Леонид Агутин. Он очень сильный вокалист и гитарист, каждый раз его песни до мурашек пробирают. С ним бы хотелось когда-нибудь вместе поработать. А если дальше думать — много с кем, всех и не перечислить.
— Трек «Катя» попал в ротацию «Нашего радио». Это ваш главный хит? О чем или о ком эта композиция?
Если честно, я думаю, что главные хиты еще впереди. А трек «Катя» после конкурса «Молодые Ветра» действительно звучит на «Нашем Радио». Это очень теплая песня, нежная. Лично для меня эта песня про юношескую любовь — состояние, когда жадно дышишь полной грудью, всем телом ощущаешь магию весны.
— Вы побывали на BigLove шоу и написали, что тоже хотели бы там выступить. Выступление кого из артистов вам больше всего понравилось?
Да, действительно очень хочется выступить на таком мероприятии. Я вообще всегда смотрю на выступления других исполнителей взглядом артиста, подмечаю для себя, чему у них можно поучиться. И в этот раз меня просто сразили Сергей Лазарев и Ольга Серябкина. Они просто огромные профессионалы.
Я когда-то учился на актtра и навсегда запомнил для себя, что главное на сцене — «сцензадача». Всегда вспоминаю об этом, и обращаю на это внимание. И во время выступлений Лазарева и Серябкиной было видно и по реакции зала на них, и по тому, как они работали на сцене, что они отдавали себя полностью зрителям. И именно от их выступлений я получил максимальный заряд. Но я понимаю, что, конечно, это вкусовщина, и все артисты несомненно были крутые в тот вечер.
— Расскажите об участии в шоу «Муз Завод». Кто из популярных артистов снимался в нем в то время?
Для меня это был очень полезный опыт. Как просто парень с гитарой должен выйти на сцену и поразить жюри? А там была в числе прочих Ира Тонева. Мне было лет 12, когда шла «Фабрика Звезд» с её участием, и я вспоминаю, что даже был как-то по-детски в нее влюблен тогда. Именно поэтому было так неожиданно и приятно, когда именно она похвалила мое исполнение, отметила, что действительно в песни вложена большая работа.
— Помогает ли участие в такого рода шоу молодому артисту? Если да, то чем именно?
Конечно, помогает. Всегда подобные шоу — это, во-первых, упоминания и инфоповод в социальных сетях, во-вторых, возможность поработать с настоящими профессионалами, ну и, в-третьих, и это главное, здраво оценить себя, получить взгляд со стороны, найти слабые и сильные стороны в своем творчестве, понять, над чем еще стоит поработать. Ну, а в моем случае — это были еще и выездные концерты как одного из финалистов шоу. Так что это помогло расширить аудиторию, получить гастрольный опыт.
— Что для вас является страстью в жизни?
Конечно же, любовь и музыка, музыка и любовь. Эти вещи абсолютно неотделимы в моем понимании. И то и другое требует мужества, ответственности, целеустремлённости, долгой работы. И то и другое дарит в итоге настоящее счастье, наполняет душу надеждой. Знаменитый философ Фридрих Ницше говорил: «без музыки, жизнь была бы ошибкой», но я бы дополнил его цитату любовью: «без любви и музыки, жизнь была бы ошибкой».
Кстати, совсем скоро, 14 мая премьера моего нового клипа на песню «на луну». Это трек-послание первому человеку в космосе, русскому герою Юрию Гагарину. Клип про то, что люди в большинстве своем потребляют природные ресурсы, не задумываясь далеко вперед над чем трудились предшественники, окрыленные идеями о светлом будущем нашего поколения. Природные катастрофы изнасиловали планету. У человечества не так много вариантов. Одуматься и продолжить дело первых героев — изобретать, покорять, строить, улучшать, либо второе — бронировать билет на Луну в один конец. Надеюсь клип вам понравится.