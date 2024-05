«Без любви и музыки, жизнь была бы ошибкой»: TOBE рассказал о влюбленности в Иру Тоневу и гастролях с Кулясовым

Истории восхождения молодых артистов к славе бывают разные. Но объединяет их всех одно: преодоление трудностей на пути к заветной мечте. Певец Антон Горнобатов, известный как TOBE, не исключение. Он мог всю жизнь проговорить шепотом из-за узелков на связках, однако — поборол этот недуг, и теперь его голос слышит вся страна.

Побеждать TOBE пришлось и в дальнейшем, но уже соперников на музыкальных фестивалях. Так, Антон, по собственному представлению, совершил практически невозможное: прошел отбор из 50 групп в финале конкурса «Молодые ветра» и заслужил право работать с известными коллегами.

Гастроли по городам России с Костей Кулясовым из «Анимации», совместная композиция с поэтессой Сола Моновой, влюбленность в Иру Тоневу из «Фабрики звезд» — это то, что уже произошло в жизни TOBE. А желание спеть с Леонидом Агутиным и вновь заявить о себе на новом музыкальном конкурсе — это то, что пока не сбылось. Сайт «Страсти» поговорил с артистом о творческом пути, планах и мечтах.

— В каком возрасте вы начали заниматься музыкой? Кто стал для вас примером/вдохновителем?

Музыка в мою жизнь пришла очень рано. Лет с четырех меня отдали на хореографию, там же был хор. У меня были проблемы с голосом в детстве — узелки на связках. И я говорил и пел полушепотом. Тогда никто не знал, что с этим делать, родителям предлагали операцию, но был шанс остаться с этим шепотом навсегда. Было страшно. Но в итоге, возможно благодаря именно хору, годам к семи голос все-таки прорезался. И уже с 7 до 10 лет была музыкальная школа по классу аккордеона, которую я не закончил — не лежала душа к инструменту. А лет с 13 сам начал учиться играть на гитаре, глядя на старшего брата и друзей. Именно брат на мой 14-й день рождения подарил мне мою первую акустическую гитару, которая до сих пор хранится дома у мамы. Думаю, во многом именно старший брат и стал для меня главным пинком и вдохновителем на музыкальном пути.

— Что означает ваш псевдоним?

Когда я решил петь свои песни, как и все, долгие дни провел в поисках названия. Хотелось что-то простое и легкое для запоминания. В какой-то момент вспомнил дурацкую историю, как у моего знакомого был «воображаемый друг ТОБИ». Подумал, почему бы и нет?.. А уже через несколько лет, когда начал работать с командой Shark It Music, мы решили сделать ребрендинг — писать название латиницей — TOBE. И добавить новый слой смысла — ведь между быть или не быть, я выбираю быть (от англ. to be). Быть, а не казаться!

— Вы анонсировали коллаборацию с популярным блогером. О ком идет речь?

Я так рад наконец-то об этом рассказать. Очень долго держали это в тайне. Это будет песня «Девочкам», а автор теста — одна из самых популярных поэтесс современности — Сола Монова. Ещё в начале осени прошлого года мы начали работу над этим треком. Было очень много версий, менялась и музыка, и текст. И уже к концу года решили, что этот трек обязательно должен выйти в марте. Это очень необычная песня, вроде и простая, но на самом деле очень глубокая с точки зрения женской психологии. Буквально песня о том, что нужно каждой девочке, девушке, женщине. И я просто счастлив поработать с таким сильным автором как Сола Монова — на ее стихи уже делали песни многие популярные исполнители, и это большая ответственность. Небольшой кусок и сама Сола исполнила. Получилось просто волшебно — современная поп-рок-баллада в смеси с электроникой о женском сокровенном. Песня вышла 15 марта.