Как продлить «жизнь» салату оливье: секрет шеф-повара Константина Ивлева

Как известно, салат оливье ― такой же обязательный атрибут Нового года, как праздничная елка, Дед Мороз и фильм «Ирония судьбы». Готовить его приходится в больших количествах — буквально тазиками. Но Константин Ивлев уверяет, что всего один нехитрый кулинарный лайфхак, который необходимо сделать в процессе нарезки ингредиентов, позволит любимому блюду оставаться свежим как можно дольше. Спойлер: и дело вовсе не в майонезе (хотя и его выбирать надо с умом).