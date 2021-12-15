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Как продлить «жизнь» салату оливье: секрет шеф-повара Константина Ивлева

Видеоинструкция от профессионала
Один из самых известных шеф-поваров России, ведущий программы «Моя-твоя еда» на телеканале «Кухня ТВ» Константин Ивлев, заявил, что оливье будет вкуснее и «продержится» дольше свежим, если не напортачить с огурцами.

Как известно, салат оливье ― такой же обязательный атрибут Нового года, как праздничная елка, Дед Мороз и фильм «Ирония судьбы». Готовить его приходится в больших количествах — буквально тазиками. Но Константин Ивлев уверяет, что всего один нехитрый кулинарный лайфхак, который необходимо сделать в процессе нарезки ингредиентов, позволит любимому блюду оставаться свежим как можно дольше. Спойлер: и дело вовсе не в майонезе (хотя и его выбирать надо с умом).

Фото: freepik.com

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