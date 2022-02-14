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Почему вам катастрофически не везет в любви? Тест подскажет!

Пока большинство людей с головой окунулось в романтику и с удовольствием проводят День всех влюбленных со своими вторыми половинками, мы решили поддержать тех, кто пока еще одинок. Если вы задаетесь вопросом, почему все ваши романы заканчиваются примерно одинаково, предлагаем пройти наш тест и определить, что именно мешает вам на пути к своему счастью. А заодно подумайте над вариантами развития событий, чтобы следующая ваша история точно оказалась со счастливым концом.