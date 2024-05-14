Мастер коротких рассказов: умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Энн Манро

Канадская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Элис Энн Манро ушла из жизни. Ей было 92 года. Смерть автора подтвердили родственники, передает Regnum со ссылкой на зарубежные СМИ.

Манро не стало еще накануне, 13 мая. Близкие писательницы сообщили журналистам, что она скончалась. Долгое время пожилая женщина страдала от деменции. По данным СМИ, это продолжалось не менее десяти лет.

Элис Энн Манро прозвали мастером коротких рассказов. Критики и читатели отмечали, что писательница могла уместить в несколько страниц больше различных подробностей, чем большинство других писателей могли бы уместить в роман.

Произведения канадского автора публиковались в журнале «Нью-Йоркер». Затем все рассказы Манро были объединены в 16 сборниках.

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