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С яблоком, без колбасы и не только: необычные варианты салата оливье для истинных гурманов

Готовим по инструкции московских шефов
Можно ли представить Новый год без оливье? Пожалуй, с трудом. Но если классический рецепт вам уже приелся или вы не любите / не едите «Докторскую» колбасу, попробуйте альтернативные варианты. Редакция Passion.ru специально для любителей всего нового и необычного собрала 4 рецепта знаменитого салата оливье от московских шеф-поваров (есть среди них и с яблоком, и без него).
С яблоком, без колбасы и не только: необычные варианты салата оливье для истинных гурманов

Оливье с кулаком краба

Рецепт от шеф-повара Владимира Сидорова, рестораны «Черетто Море»

Что нужно на 2 порции:

  • 3 картофеля
  • 2 яйца
  • 1 морковь
  • 2 соленых бочковых огурца
  • 1 свежий огурец
  • 1 ст. л. зеленого консервированного горошка
  • 100 г мяса краба
  • Соль, перец — по вкусу
  • Микрозелень гороха — для украшения

Для домашнего майонеза:

  • 5 перепелиных желтков
  • 1/2 ч. л. горчицы
  • 5 мл оливкового масла
  • 10 мл растительного масла
  • 1 ч. л. яблочного уксуса
  • 1/3 ч. л. сахара
  • 1/3 ч. л. соли

Как приготовить:

Шаг 1. Домашний майонез. Желтки положите в миску, добавьте соль, сахар, горчицу и пробейте блендером. В желтковую смесь аккуратно введите растительное масло, одновременно взбивая смесь блендером. затем повторите то же самое с оливковым маслом. Когда соус станет густым, влейте уксус и продолжите взбивание до нужной консистенции.

Шаг 2. Овощи и яйца отварите. Кулак краба отварите в подсоленной воде. Все овощи, включая соленые огурцы и яйца, почистите. Все нарежьте крупными кубиками 2х2 см. Овощи переложите в миску, посолите и хорошо перемешайте с майонезом.

Шаг 3. Из кулака краба достаньте мясо и порежьте его произвольно. Добавьте к овощам и слегка перемешайте.

Совет от шефа: чтобы оттенить вкус деликатесного крабового мяса, все ингредиенты для салата лучше нарезать крупными кубиками — не мельчить. Так вкус краба «прозвучит» интенсивнее.

Шаг 4. Подавайте на красивой тарелке, выложив салат полукругом и украсив микрозеленью. В центре — кулак краба.

Оливье с говяжьим языком

Рецепт от команды Lilu Kitchen

С яблоком, без колбасы и не только: необычные варианты салата оливье для истинных гурманов

Фото: архив пресс-служб

Что нужно на 1 кг:

  • 200 г отварного говяжьего языка
  • 300 г картофеля
  • 150 г моркови
  • 100 г соленых огурцов
  • 60 г консервированного горошка
  • 3 яйца
  • 100 г майонеза
  • 2 г лаврового листа
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите морковь и картошку в подсоленной по вкусу воде до готовности.

Шаг 2. Язык отварите с солью, перцем, лавровым листом до готовности, примерно час.

Шаг 3. Яйца отварите вкрутую, 8 минут.

Шаг 4. Готовые язык, картофель, морковь, яйца, огурцы нарежьте кубиком.

Шаг 5. Добавьте горошек.

Шаг 6. Смешайте все подготовленные продукты, заправьте салат оливье майонезом. Подавайте на стол.

Оливье с перепелкой

Рецепт от команды «Кофемания»

С яблоком, без колбасы и не только: необычные варианты салата оливье для истинных гурманов

Фото: архив пресс-служб

Что нужно на 1 порцию:

  • 14 г яблок
  • 10 г корнишонов
  • 1 яйцо
  • 30 г моркови
  • 25 г картофеля
  • 1 перепелиное яйцо
  • 5 г красной икры
  • 15 г зеленого горошка
  • 10 г свежих огурцов
  • 5 г зеленого лука
  • 4 г укропа
  • 3 г петрушки
  • 75 г перепелки

  • 40 г майонеза

Как приготовить:

Шаг 1. Мякоть перепелки обжарьте на гриле. Далее посолите, поперчите, нарежьте кубиком 1х1 см.

Шаг 2. Очищенный картофель нарежьте кубиком 0,5х0,5 см и отварите в подсоленной воде с лимонным соком.

Шаг 3. Морковь отварите, нарежьте кубиком 0,5х0,5 см.

Шаг 4. Все остальные компоненты нарежьте так же, затем посолите, добавьте зелень, майонез, перемешайте. Украсьте красной икрой и перепелиным яйцом.

Оливье с языком и раковыми шейками

Рецепт от бренд-шефа Влада Пискунова, ресторан «Матрешка»

С яблоком, без колбасы и не только: необычные варианты салата оливье для истинных гурманов

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

  • 120 г отварного картофеля
  • 40 г отварной моркови
  • 40 г отварного языка
  • 20 г свежих огурцов
  • 20 г маринованных корнишонов
  • 20 г отварного куриного яйца
  • 60 г заправки «Провансаль»

Для заправки «Провансаль»:

  • 10 г майонеза
  • 20 г оливкового масла
  • 20 г дижонской горчицы
  • 10 г соуса ворчестер
  • 5 г трюфельного масла

Для украшения:

  • 3 раковые шейки
  • 1 филе перепелиное
  • 10 г зеленого горошка
  • 2 перепелиных яйца
  • 15 г перепелиного ланспига

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте все ингредиенты для заправки, посолите по вкусу.

Шаг 2. Овощи, язык, яйцо нарежьте мелким кубиком.

Шаг 3. Добавьте заправку и перемешайте.

Шаг 4. Украсьте зеленым горошком, раковыми шейками и лепестками из отварного перепелиного филе.

Шаг 5. Накройте тонко залитым ланспигом.

Фото: архив пресс-служб

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