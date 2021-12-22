С яблоком, без колбасы и не только: необычные варианты салата оливье для истинных гурманов

С яблоком, без колбасы и не только: необычные варианты салата оливье для истинных гурмановГотовим по инструкции московских шефов
Оливье с кулаком краба
Рецепт от шеф-повара Владимира Сидорова, рестораны «Черетто Море»
Что нужно на 2 порции:
- 3 картофеля
- 2 яйца
- 1 морковь
- 2 соленых бочковых огурца
- 1 свежий огурец
- 1 ст. л. зеленого консервированного горошка
- 100 г мяса краба
- Соль, перец — по вкусу
- Микрозелень гороха — для украшения
Для домашнего майонеза:
- 5 перепелиных желтков
- 1/2 ч. л. горчицы
- 5 мл оливкового масла
- 10 мл растительного масла
- 1 ч. л. яблочного уксуса
- 1/3 ч. л. сахара
- 1/3 ч. л. соли
Как приготовить:
Шаг 1. Домашний майонез. Желтки положите в миску, добавьте соль, сахар, горчицу и пробейте блендером. В желтковую смесь аккуратно введите растительное масло, одновременно взбивая смесь блендером. затем повторите то же самое с оливковым маслом. Когда соус станет густым, влейте уксус и продолжите взбивание до нужной консистенции.
Шаг 2. Овощи и яйца отварите. Кулак краба отварите в подсоленной воде. Все овощи, включая соленые огурцы и яйца, почистите. Все нарежьте крупными кубиками 2х2 см. Овощи переложите в миску, посолите и хорошо перемешайте с майонезом.
Шаг 3. Из кулака краба достаньте мясо и порежьте его произвольно. Добавьте к овощам и слегка перемешайте.
Совет от шефа: чтобы оттенить вкус деликатесного крабового мяса, все ингредиенты для салата лучше нарезать крупными кубиками — не мельчить. Так вкус краба «прозвучит» интенсивнее.
Шаг 4. Подавайте на красивой тарелке, выложив салат полукругом и украсив микрозеленью. В центре — кулак краба.
Оливье с говяжьим языком
Рецепт от команды Lilu Kitchen
Фото: архив пресс-служб
Что нужно на 1 кг:
- 200 г отварного говяжьего языка
- 300 г картофеля
- 150 г моркови
- 100 г соленых огурцов
- 60 г консервированного горошка
- 3 яйца
- 100 г майонеза
- 2 г лаврового листа
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите морковь и картошку в подсоленной по вкусу воде до готовности.
Шаг 2. Язык отварите с солью, перцем, лавровым листом до готовности, примерно час.
Шаг 3. Яйца отварите вкрутую, 8 минут.
Шаг 4. Готовые язык, картофель, морковь, яйца, огурцы нарежьте кубиком.
Шаг 5. Добавьте горошек.
Шаг 6. Смешайте все подготовленные продукты, заправьте салат оливье майонезом. Подавайте на стол.
Оливье с перепелкой
Рецепт от команды «Кофемания»
Фото: архив пресс-служб
Что нужно на 1 порцию:
- 14 г яблок
- 10 г корнишонов
- 1 яйцо
- 30 г моркови
- 25 г картофеля
- 1 перепелиное яйцо
- 5 г красной икры
- 15 г зеленого горошка
- 10 г свежих огурцов
- 5 г зеленого лука
- 4 г укропа
- 3 г петрушки
- 75 г перепелки
40 г майонеза
Как приготовить:
Шаг 1. Мякоть перепелки обжарьте на гриле. Далее посолите, поперчите, нарежьте кубиком 1х1 см.
Шаг 2. Очищенный картофель нарежьте кубиком 0,5х0,5 см и отварите в подсоленной воде с лимонным соком.
Шаг 3. Морковь отварите, нарежьте кубиком 0,5х0,5 см.
Шаг 4. Все остальные компоненты нарежьте так же, затем посолите, добавьте зелень, майонез, перемешайте. Украсьте красной икрой и перепелиным яйцом.
Оливье с языком и раковыми шейками
Рецепт от бренд-шефа Влада Пискунова, ресторан «Матрешка»
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 120 г отварного картофеля
- 40 г отварной моркови
- 40 г отварного языка
- 20 г свежих огурцов
- 20 г маринованных корнишонов
- 20 г отварного куриного яйца
- 60 г заправки «Провансаль»
Для заправки «Провансаль»:
- 10 г майонеза
- 20 г оливкового масла
- 20 г дижонской горчицы
- 10 г соуса ворчестер
- 5 г трюфельного масла
Для украшения:
- 3 раковые шейки
- 1 филе перепелиное
- 10 г зеленого горошка
- 2 перепелиных яйца
- 15 г перепелиного ланспига
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте все ингредиенты для заправки, посолите по вкусу.
Шаг 2. Овощи, язык, яйцо нарежьте мелким кубиком.
Шаг 3. Добавьте заправку и перемешайте.
Шаг 4. Украсьте зеленым горошком, раковыми шейками и лепестками из отварного перепелиного филе.
Шаг 5. Накройте тонко залитым ланспигом.
Фото: архив пресс-служб