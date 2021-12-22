С яблоком, без колбасы и не только: необычные варианты салата оливье для истинных гурманов

Что нужно на 2 порции:

3 картофеля

2 яйца

1 морковь

2 соленых бочковых огурца

1 свежий огурец

1 ст. л. зеленого консервированного горошка

100 г мяса краба

Соль, перец — по вкусу

Микрозелень гороха — для украшения

Для домашнего майонеза:

5 перепелиных желтков

1/2 ч. л. горчицы

5 мл оливкового масла

10 мл растительного масла

1 ч. л. яблочного уксуса

1/3 ч. л. сахара

1/3 ч. л. соли

Как приготовить:

Шаг 1. Домашний майонез. Желтки положите в миску, добавьте соль, сахар, горчицу и пробейте блендером. В желтковую смесь аккуратно введите растительное масло, одновременно взбивая смесь блендером. затем повторите то же самое с оливковым маслом. Когда соус станет густым, влейте уксус и продолжите взбивание до нужной консистенции.

Шаг 2. Овощи и яйца отварите. Кулак краба отварите в подсоленной воде. Все овощи, включая соленые огурцы и яйца, почистите. Все нарежьте крупными кубиками 2х2 см. Овощи переложите в миску, посолите и хорошо перемешайте с майонезом.

Шаг 3. Из кулака краба достаньте мясо и порежьте его произвольно. Добавьте к овощам и слегка перемешайте.