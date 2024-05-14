«Не подхожу к телефону»: друг Макаревича* боится отвечать на незнакомые звонки после пранка Вована и Лексуса

Пранкеры Вован и Лексус разыграли певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), организовав звонок по видеосвязи якобы с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого друг музыканта, бас-гитарист группы «Машина времени» Александр Кутиков признался, что теперь боится отвечать на незнакомые номера.

Коллега артиста, который продолжает ездить с ним в музыкальные туры, старается вообще не поднимать телефонную трубку.

«Подобные глупости меня не интересуют. Поэтому я не подхожу к телефону», — подчеркнул Кутиков в разговоре с Абзацем.

Он добавил, что не смотрел пранк с Макаревичем* и не собирается делать этого.

Напомним, Андрей Макаревич* рассказал пранкерам, что желает победы Украине и якобы «считает до нее дни». Музыкант также выразил готовность выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

Правоохранительные органы обратили внимание и на беседу рокера с пранкерами Вованом и Лексусом. После этого движение «Ветераны России» обратилось в СК, Генпрокуратуру и Государственную Думу с просьбой проверить музыканта и лишить его недвижимости в Москве.

*(признан иноагентом на территории РФ)