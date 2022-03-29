Омлет в томатных кольцах от шеф-повара Василия Емельяненко

Приготовить это блюдо из яиц с томатами поразительно просто. А поможет вам подробнейшая видеоинструкция от известного шеф-повара Василия Емельяненко, который ведет программу «Фермерская кухня» на канале «Кухня ТВ». Кстати, если вы, как и мы, любите Василия, читайте скорее его интервью на нашем сайте, а список продуктов и пошаговый мануал к видео ищите ниже.

Что нужно:

3 разноцветных фермерских томата

2 яйца

3 ч. л. с горкой муки

1 щепотка листьев тимьяна

Зеленый лук — для декора

Оливковое масло

Сливочное масло

Как приготовить:

Шаг 1. Из томатов сделайте толстые колечки (по два колечка из каждого томата). С помощью ложки аккуратно удалите мягкую сердцевину из колечек. Вырезанную мякоть отложите в отдельную емкость.

Шаг 2. Яйца разбейте в емкость с томатной мякотью. Посолите и поперчите. Добавьте листья тимьяна и муку. Пробейте все блендером до однородной массы.

Шаг 3. Разогрейте сковороду со сливочным маслом (с добавлением небольшого количества оливкового). Выложите колечки из томатов на сковороду более узкой стороной вверх. Слегка обжарьте.

Шаг 4. Переверните колечки. Аккуратно влейте столовой ложкой в каждое колечко томатно-яичную смесь. Убавьте огонь и накройте сковороду фольгой. Готовьте в течение 5-7 минут.

Шаг 5. Готовый «омлет» переложите на сервировочную тарелку. Сбрызните небольшим количеством масла, оставшегося в сковороде после жарки. Украсьте порезанным колечками зеленым луком.