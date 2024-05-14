Могилу Евгения Пригожина залили цементом

Могилу Евгения Пригожина на кладбище в Санкт-Петербурге залили цементом. Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» похоронен на Пороховском кладбище, куда приехали корреспонденты «Фонтанки».

По данным источника, как только наступила весна место успокоения Пригожина начали готовить к преображению. Здесь собираются установить памятник, а, возможно, монумент. К такому выводу пришли журналисты, которые обратили внимание на площадь заливки цемента – она была довольно большая.

Пока неизвестно, что именно будет находиться на могиле бизнесмена. Но предполагается, что открытие памятника состоится 1 июня, так как в этот день Евгению Пригожину исполнилось бы 63 года.

Напомним, что мужчина умер, находясь на борту частного самолета, который 23 августа упал в Тверской области. Направлялся он из Москвы в Санкт-Петербург. Первые дни информация о смерти Евгения Пригожина не подтверждалась, однако было ясно, что его имя действительно числилось среди пассажиров. Но после проведения экспертизы стало известно, что российский предприниматель погиб.

Его похороны состоялись в тайном формате, а попрощаться пришли только близкие. Скрывали это из-за повышенного внимания СМИ, которые пытались узнать, где похоронят Пригожина.

Ранее мы писали о том, что вдова Евгения Пригожина официально сменила фамилию после смерти мужа.