Алла Пугачева без парика тайно встретилась с иноагентом Тиньковым* на Кипре

Певицу Алла Пугачева заметили на Кипре без парика с иноагентом Олегом Тиньковым* (Признан иноагентом на территории РФ). Фото было опубликовано в Telegram-канале «Светские хроники».

75-летняя артистка после отъезда из России с мужем и детьми катается по всему миру и проводит время с загадочными личностями. Она не афиширует их в соцсетях, но очевидцам удается снять певицу во время отдыха. Многие из ее окружения признаны иноагентами в России, как и ее супруг.

На свежем кадре Алла Борисовна сидела за столиком в кафе в светлом наряде. При этом она была без укладки, и, как пишет Kp.ru, без парика. Исполнительница сидела рядом с бывшим банкиром Олегом Тиньковым*. Они трапезничали и о чем-то общались.

При этом сама Пугачева или ее друг-иноагент не рассказали о встрече. Неизвестно также, был ли рядом с ними муж Примадонны, и кто остался с детьми. Звезда предпочитает не комментировать личную жизнь, но следит за тем, что происходит в России. Оказалось, что она смотрит популярное шоу «Голос» и даже выделила своих фаворитов, о которых рассказала в соцсетях.

Кроме того, Пугачева негативно выразилась в адрес коллеги Стаса Михайлова. Она заявила, что уехавшие артисты не хотят приезжать обратно в Россию и назвала его бранным словом. Известно, что на это ответил исполнитель хита «Все для тебя». Он не оставил без внимания заявление знаменитости.

*(Признан иноагентом на территории РФ)