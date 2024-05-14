Анастасия Волочкова села на шпагат в кресле у стоматолога и заставила фанатов молчать

48-летняя балерина Анастасия Волочкова села на шпагат в кресле у стоматолога. Она снялась в таком необычном виде, а чтобы обезопасить себя от негативных комментариев, закрыла возможность писать ей сообщения под новым снимком.

Знаменитость привыкла хвастаться своей растяжкой, даже в самых необычных местах. После отпуска она посетила стоматолога и решила ярко об этом заявить. Волочкова села на шпагат прямо в кабинете у врача. Она была в очень коротких шортах, яркой кофточке и оранжевых носках. Загорелая танцовщица позировала, закрыв рот руками, как бы изображая смущение. На заднем плане стоял стоматолог, который занимался своей работой.

Пользователи Сети активно следят за жизнью скандальной балерины и любят оставлять резкие комментарии. Но в этот раз Анастасии закрыла возможность комментирования публикации, чтобы избежать хейта.

Напомним, что звезда всегда удивляла своих подписчиков необычными кадрами. Так, недавно она села на поперечный шпагат в тренажерном зале, опираясь на поручни беговых дорожек. При этом она не забывает о спорте даже во время путешествий. На отдыхе на Мальдивах Волочкова с радостью ходила в зал и даже в воде выполняла специальные упражнения.

Ранее мы писали о том, что балерина Анастасия Волочкова чуть не утонула на Мальдивах. Все произошло из-за платья дивы для фотосессии и съемок клипа.