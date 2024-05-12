«Получила дичайшие ожоги»: Лолита Милявская пострадала в Болгарии

60-летняя певица Лолита Милявская получила серьезные ожоги в Болгарии. Об этом она сообщила в соцсетях.

Оставшаяся без работы после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой артистка лишилась концертов и обрела много свободного времени. Именно поэтому она чаще стала заниматься хозяйством и летать к родным в Болгарию. Брюнетка рассказывает о своих буднях в соцсетях. Особенно ей нравится садоводство. Звезда любит выращивать розы.

«Выросла настоящая болгарская роза. Это первый год, когда у меня такие плоды», – поделилась Лолита в личном микроблоге.

Но увлечение знаменитости оказалось не таким уж безопасным. Певица сообщила, что по неосторожности получила серьезные ожоги.

«Не забывайте надевать перчатки, потому что я втянулась в стрижку можжевельника и получила дичайшие ожоги», – пояснила звезда.

Исполнительница хита «На Титанике» теперь вынуждена заниматься самолечением. Она обрабатывает поврежденные участки кожи и просит всех быть внимательными. Несмотря на сложности и травмы, работа в саду доставляет женщине огромное удовольствие. Милявская говорит, что обожает это дело и даже могла бы легко заниматься этим всю жизнь.

Ранее мы писали о том, что Лолита Милявская воссоединилась с 25-летней дочерью ради важного повода. Певица встретилась со своей единственной наследницей Евой, чтобы отпраздновать Пасху. Они вышли на связь с фанатами и выразили теплые пожелания.