От сальмонеллеза до чесотки: какие инфекции можно подхватить дома

Сальмонеллез: чем опасны сырые яйца

Сальмонеллез – это кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. В организм человека они попадают при употреблении сырых куриных яиц, парного молока или полусырого мяса. Важно, что курица остается зараженной при недостаточной термической обработке (не дожарили, недостаточно запекли). Чтобы сальмонеллу убить при температуре 70 градусов, нужно варить мясо не менее 20 минут. При температуре 100 градусов понадобится кипятить курятину три минуты (только тогда бактерия погибнет). Также сальмонелла может содержаться в парном молоке – его опасно пить.

Клинические проявления сальмонеллеза многим известны и появляются спустя 6-7 часов после отравления: тошнота, рвота, понос (чреват обезвоживанием) и общее недомогание. Напомним, ребенок может погибнуть при потере 10% от общей массы тела - для них обезвоживание особенно опасно.

Бактерию можно побороть с помощью антибиотиков. Также очень важно восполнить потерю жидкости при интоксикации. Не стоит пить стаканами - только вызовете рвоту, питье стоит употреблять буквально по чайной ложке каждые десять минут.

Чтобы избежать сальмонеллеза в быту, рекомендация одна – термически обрабатывать куриное мясо и яйца. Просто мыть последние не поможет, так как бактерия проникает через поры скорлупы в белок. Придется даже от глазуньи отказаться и уж тем более от яиц пашот, если не уверены в качестве и свежести. Добавим, что в перепелиных яйцах сальмонелле труднее выжить, то есть они не подвержены заражению этой инфекции.