«В полную мощность заработает в июле»: Анита Цой откроет завод

Певица Анита Цой откроет завод по производству овощных консервов. Предприятие заработает в тестовом режиме в июне.

Подробности узнало издание Teleprogramma.pro.

Артистка сообщила, что в прошлом году продала 37 тысяч банок. Планируется, что с открытием завода эта цифра вырастет в 20 раз.

«Уже в июне мы планируем запустить его в тестовом режиме. А в полную мощность заработает в июле», - сказала певица.

Благодаря профессиональному оборудованию ей не придется самой катать банки и вешать наклейки.

Самые популярные консервы от Цой – кимчи по-корейски и огурцы с помидорами черри. Певица поблагодарила звезд за любовь к ее продукции. Среди покупателей – певицы Лолита, Люся Чеботина, артисты Филипп Киркоров, Денис Клявер и другие. Их советы помогают Аните совершенствовать рецепты.

Ранее Цой жаловалась на невозможность найти невесту сыну. Она попросила писать в личные сообщения. Для Цой важно, чтобы девушка воспитывалась в полной семье, имела высшее образование.