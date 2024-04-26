Американские правоохранители прокомментировали ситуацию с Леной Миро

Американские правоохранители прокомментировали ситуацию с блогером Леной Миро. Напомним, появилась информация, будто россиянка попала в аварию, впала в кому и умерла.

Пятый канал получил комментарий представителя офиса шерифа города Боулдер – там жила Миро. По словам собеседника, информация о смети не поступала.

«И я искренне не понимаю, где ее искать», — сообщили в ведомстве.

Ранее Миро регулярно выходила на связь в соцсетях. В марте 2023 года она сообщила о перерыве в деятельности. Мама Миро в том же году улетела в США и пока не возвращалась. Семья не опровергает новости о смерти блогера, но и не подтверждает. Многие не верят в то, что Миро могла умереть.

На площадке LiveJournal, где Миро вела блог, прокомментировали информацию о смерти. Они дали понять, что не располагают подробностями. Там отметили, что Миро – «талантливый автор», а ее записи «всегда были цепляющими».