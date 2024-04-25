Певец Дмитрий Маликов снялся вместе с Томасом Андерсом и пошутил про возраст. Российский артист позировал рядом с 61-летним экс-солистом группы Modern Talking. Он рассказал о встрече в соцсетях.

Оказалось, что музыканты встретились на одном из концертов, который проходил в Казахстане. На опубликованном кадре певцы в элегантных костюмах стоят рядом. Дмитрий приобнял артиста, а он держал руки вместе. Маликов решил пошутить про возраст.

«Я вырос на его песнях. А он на моих», — написал певец.

Поклонники поддержали исполнителей и отметили, что они оба выглядят превосходно. Некоторые удивились тому, что годы «не берут» Томаса Андерса. Они написали, что певец не меняется и остается в отличной форме, не желая стареть.

А Дмитрий признался, что был расстроен, когда узнал о распаде коллектива Modern Talking. Напомним, что это случилось в 1987 году. После этого Томас пытался возродить группу, но сделать из нее дуэт с Дитером Боленом, но ничего не получилось. Они не только не помирились, но еще больше разругались. Артисты обвиняли друг друга в мошенничестве и клевете.

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