Певец Валерий Меладзе написал главные хиты почти 20 лет назад, но они до сих остаются на слуху. У взрослого поколения песни «Салют, Вера», «Красиво», «Самба белого мотылька» вызывают ностальгию по нулевым, а у молодого — желание снять трендовые ролики в Сети.

Несмотря на востребованность у слушателей, Меладзе уже два года не выступает в России. В феврале 2022 года артист написал пост, осуждающий политическую ситуацию в стране. А через год в Интернете появилось видео, снятое в Дубае, где на одном из корпоративов Меладзе продолжил фразу поклонника «Слава Украине», как сообщал Telegram-канал SHOT. Лента.Ru писала, что Валерий, убрав микрофон, коротко ответил собеседнику и уже после громко добавил: «Тс-с». Артист позже пытался оправдаться и записал видеообращение.

Из-за этого скандала певец столкнулся с критикой и массовой отменой концертов, а некоторые депутаты призвали лишить его гражданства и запретить Меладзе въезд в страну. После артист уехал из России и отказался от соцсетей. При этом Валерий продолжил концертную деятельность за рубежом.

О том, что происходит в жизни Меладзе после 2022 года и есть ли будущее у его карьеры в России, — рассказывает сайт «Страсти».

Творческий путь Валерия Меладзе

Музыкальную карьеру Валерий Меладзе начал строить еще в студенческие годы. Обучаясь в Николаевском кораблестроительном институте имени С.О. Макарова, он был участником группы «Апрель», а после вместе с братом вошел в состав арт-рок-коллектива «Диалог». Но спустя три года совместного творчества и выхода одной пластики «Посредине мира» Валерий задумался о сольных выступлениях и стал исполнять песни один.

Дебют Меладзе как самостоятельного артиста состоялся в 1993 году на концерте «Звездный вечер», приуроченном к Олимпиаде в Альбервиле. Тогда родился его первый хит «Не тревожь мне душу, скрипка…», и молодого певца заметила Алла Пугачева.

Несмотря на то, что Валерий выступал сольно, он все равно продолжал сотрудничать с братом. Именно Константин Меладзе являлся автором и композитором треков, благодаря которым вокалист и стал популярен среди аудитории. Кроме того, он активно помогал «раскручиваться» поп-группе «ВИА Гра», являвшуюся продюсерским проектом Константина. Вместе с участницами коллектива он выпустил песни «Океан и три реки» и «Притяженья больше нет».

С каждым годом популярность Валерия росла. У него выходили новые треки, которые становились хитами, он записывал дуэты с известными российскими исполнителями. Так, в 2010 году он спел вместе с Григорием Лепсом композицию «Обернитесь». Кроме того, Меладзе активно принимал участие в съемках телевизионных шоу, был наставников шоу «Голос». За свои заслуги певца удостоили званий заслуженного артиста России, народного артиста Чеченской Республики, а также наград премии «Золотой граммофон».