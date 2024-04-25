Красиво ты вошла в мою жизнь, красиво ты ушла из нее: куда пропал Валерий Меладзе
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Певец Валерий Меладзе написал главные хиты почти 20 лет назад, но они до сих остаются на слуху. У взрослого поколения песни «Салют, Вера», «Красиво», «Самба белого мотылька» вызывают ностальгию по нулевым, а у молодого — желание снять трендовые ролики в Сети.
Несмотря на востребованность у слушателей, Меладзе уже два года не выступает в России. В феврале 2022 года артист написал пост, осуждающий политическую ситуацию в стране. А через год в Интернете появилось видео, снятое в Дубае, где на одном из корпоративов Меладзе продолжил фразу поклонника «Слава Украине», как сообщал Telegram-канал SHOT. Лента.Ru писала, что Валерий, убрав микрофон, коротко ответил собеседнику и уже после громко добавил: «Тс-с». Артист позже пытался оправдаться и записал видеообращение.
Из-за этого скандала певец столкнулся с критикой и массовой отменой концертов, а некоторые депутаты призвали лишить его гражданства и запретить Меладзе въезд в страну. После артист уехал из России и отказался от соцсетей. При этом Валерий продолжил концертную деятельность за рубежом.
О том, что происходит в жизни Меладзе после 2022 года и есть ли будущее у его карьеры в России, — рассказывает сайт «Страсти».
Творческий путь Валерия Меладзе
Музыкальную карьеру Валерий Меладзе начал строить еще в студенческие годы. Обучаясь в Николаевском кораблестроительном институте имени С.О. Макарова, он был участником группы «Апрель», а после вместе с братом вошел в состав арт-рок-коллектива «Диалог». Но спустя три года совместного творчества и выхода одной пластики «Посредине мира» Валерий задумался о сольных выступлениях и стал исполнять песни один.
Дебют Меладзе как самостоятельного артиста состоялся в 1993 году на концерте «Звездный вечер», приуроченном к Олимпиаде в Альбервиле. Тогда родился его первый хит «Не тревожь мне душу, скрипка…», и молодого певца заметила Алла Пугачева.
Несмотря на то, что Валерий выступал сольно, он все равно продолжал сотрудничать с братом. Именно Константин Меладзе являлся автором и композитором треков, благодаря которым вокалист и стал популярен среди аудитории. Кроме того, он активно помогал «раскручиваться» поп-группе «ВИА Гра», являвшуюся продюсерским проектом Константина. Вместе с участницами коллектива он выпустил песни «Океан и три реки» и «Притяженья больше нет».
С каждым годом популярность Валерия росла. У него выходили новые треки, которые становились хитами, он записывал дуэты с известными российскими исполнителями. Так, в 2010 году он спел вместе с Григорием Лепсом композицию «Обернитесь». Кроме того, Меладзе активно принимал участие в съемках телевизионных шоу, был наставников шоу «Голос». За свои заслуги певца удостоили званий заслуженного артиста России, народного артиста Чеченской Республики, а также наград премии «Золотой граммофон».
Личная жизнь Валерия Меладзе
Из-за огромной популярности Валерий Меладзе не был обделен женским вниманием. Сначала сердце певца смогла покорить Ирина Малухина. Они познакомились еще в институте и, будучи студентами, сыграли большую свадьбу в Грузии в 1989 году. А спустя всего несколько месяцев супруга артиста родила первенца. Правда, долго мальчик не прожил. Из-за проблем со здоровьем он скончался спустя 10 дней после рождения.
Пара довольно тяжело переживала потерю ребенка. Ирина даже не могла похоронить младенца, поэтому это пришлось делать ее мужу. Но в 1991 году они все-таки вновь стали родителями. У них родилась здоровая девочка, которую назвали Ингой. А позднее на свет появились еще две дочери – Арина и Софья.
Долгие годы супруги старались не показывать на публике напряженные отношения, но в браке у них было не все гладко. В нулевых стало появляться много слухов о романе Валерия на стороне, и они оказались правдой. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет вокалист изменял жене с экс-солисткой группы «ВИА Гра». Альбина Джанабаева даже родила возлюбленному сына Константина, но тем не менее по-прежнему оставалась для него только на втором месте.
Восемь лет Валерий не решался поставить точку в отношениях с женой и окончательно уйти в Альбине, продолжая жить на две семьи. Но в итоге все-таки развелся и практически сразу после этого в 2014 году отправился под венец с молодой вокалисткой.
Сейчас артисты по-прежнему вместе и воспитывают троих детей. Появляется немало слухов о том, что они переживают кризис в отношениях. Поклонники не раз замечали отсутствие обручальных колец. Но еще ни разу домыслы не подтвердились. Ни Джанабаева, ни Меладзе комментариев на этот счет не дают.
Валерий Меладзе после 2022 года
В феврале 2022 года в личном блоге Меладзе появился пост, осуждающий политическую ситуацию в стране. После провокационного заявления он приостановил творческую деятельность и перестал активно вести соцсети.
В мае 2022 года артист сообщил, что потерял интерес к шоу-бизнесу. Валерий решил уйти из индустрии и заняться сферой глубокой очистки воды. Меладзе заявил, что вспомнил годы обучения в аспирантуре и спроектировал установку, извлекающую из морской воды ценные элементы. Несмотря на желание уйти со сцены, Валерий продолжил выступать. В августе состоялся его концерт в Москве.
В январе 2023 года Меладзе попал в новый скандал. В Сети появилось видео с певцом, записанное на корпоративе в Дубае. Во время съемки артист произнес фразу с поддержкой Украины. После публикации ролика Валерий столкнулся с критикой и массовой отменой концертов в России. Из-за скандала певец уехал из страны, не став называть новое место жительство.
Узнав о высказываниях Меладзе, депутат Елена Драпеко призвала признать его иноагентом и запретить ему въезд в страну.
«Лучше бы он уехал подальше, и вообще нужно запретить ему въезд в Россию», — сообщила Елена Ura.ru.
Сенатор Елена Афанасьева поддержала мнение Драпеко. Елена написала пост, осуждающий певца, и призвала лишить его гражданства РФ.
«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала Афанасьева.
В апреле 2023 года прокуратура Москвы провела проверку Валерия на предмет финансирования ВСУ.
Осенью 2023 года Telegram-канал Светский хроник обнародовал информацию о долгах Меладзе. Сообщалось, что уехавший из России певец задолжал налоговой почти 4 миллиона рублей.
Несмотря на скандал в России, Валерий продолжил творческую деятельность за рубежом. В ноябре 2023 года артист был замечен на корпоративе в Лондоне.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, за 2023 год Меладзе заработал в России около 30 млн рублей. Он получил многомиллионную прибыль благодаря своей фирме «Винтаж», занимающейся арендой недвижимости.
В конце 2023 года стало известно, что Меладзе погасил все долги перед налоговой.
В начале 2024 года в семье Валерия произошла трагедия: на 91-м году жизни умер его отец. За месяц до смерти Шота Меладзе попал в реанимацию из-за осложнений после ковида. Из-за смерти родителя певец перенес запланированные концерты в Казахстане и Узбекистане.
В апреле 2024 года Альбина и Валерий отметили трехлетие дочки. В личном блоге певицы появились кадры с семейного торжества. Звездные родители украсили дом к празднику и устроили чаепитие с пирогом.
Как Валерий Меладзе переживает творческий кризис: мнение психолога
По мнению психолога Станислава Самбурского, певец испытывает «мощный кризис» и «ломку». Эксперт считает, что Валерию страшно остаться без внимания публики, народной любви и гастролей.
«Кризис идентичности у людей проходит в подростковом возрасте, когда они ищут место в обществе. А у артистов этот кризис происходит каждый раз, когда популярность проходит пики и спады. Певцы, которые ранее были измучены гастролями, через несколько дней невостребованности сталкиваются с мощным кризисом», — высказался психолог.
Эксперт отметил, что Валерий — яркий, харизматичный мужчина, который легко общается с аудиторией. Для его типажа характерна потребность в восхищении и любви.
«Типаж Валерия Меладзе – творец, он имеет достаточно таланта, чтобы исполнять собственные песни, которые говорят о человеке больше, чем он сам. Валерий предпочитает, чтобы о нем судили по творчеству, хотя он знает, что на скандалах можно получить больше обсуждений», — считает Станислав.
«Если судить об артистах по материалам желтой прессы, наше место, как минимум, в сумасшедшем доме или на необитаемом острове. Хотя большинство коллег, на самом деле, – абсолютно нормальные люди», — говорил Валерий порталу Zvuki.ru.
Психолог считает, что Меладзе сможет реанимировать карьеру, но для этого ему нужно «адаптироваться к изменениям» и «находить новые формы самовыражения».
Есть ли будущее у карьеры Валерия Меладзе в России: мнение концертного директора
Концертный директор Ольга Оркина отметила, что на протяжении долгих лет у Валерия была безупречная репутация, но все изменилось после громких скандалов. Ольга считает, что на сегодняшний день публика не вспоминает о Меладзе и не нуждается в его концертах. Вот почему певец может столкнуться с трудностями, если захочет вернуться на сцену.
«Вернуться сможет, но найдет ли опять свою публику — вопрос сложный. После выступления в Дубае публика отвернулась от него. Это привело к снижению интереса к выступлениям Валерия на российской сцене и, следовательно, к снижению гонораров. Ему будет нелегко отмыть такую репутацию. На мой взгляд, о больших концертах Меладзе придется забыть», — считает Оркина.
Несмотря на скандал, певец продолжает зарабатывать на частных мероприятиях. По словам Ольги, Валерий готов выступить не только за рубежом, но и в России. За выступление в Москве он просит 120 тысяч евро (12 миллионов рублей).
«Среди его условий — оплата расходов на авиабилеты бизнес-класса и трансфер. В райдере певца отмечается, что ему должен быть предоставлен доступ в VIP-зал аэропорта и номер в пятизвездочном отеле. Для передвижения по столице артист просит Mercedes-Benz W222 и автобус на 25 мест для его команды. Отдельным пунктом в райдере выделены требования к гримерке. Меладзе ожидает увидеть там воду, чай, кофе, различные нарезки, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле. Также артист просит 250 евро (почти 25 тысяч рублей) суточных для себя и 200 евро (почти 20 тысяч рублей) — для менеджера», — рассказала Ольга.
Почему песни Валерия Меладзе до сих пор популярны среди молодежи: мнение музыкального критика
Несмотря на то, что сейчас Валерий Меладзе не выпускает новых хитов, он по-прежнему популярен как среди взрослого, так и среди молодого поколения. В чем его секрет и ждать ли возвращения артиста, порталу «Страсти» рассказал музыкальный критик Павел Рудченко.
По мнению эксперта, стоит разделять певца и его творчество. В случае с Меладзе, его композиции будут жить еще очень долго, а вот он сам может быстро забыться.
«Песни, которые становятся хитами, долгое время будут, скажем так, в ушах, в сердцах людей. Не зря же эти песни стали хитами. То есть уже, несмотря на то, кто их исполняет, композиция приобретает самостоятельную функцию. Данный артист может даже не нравиться, но песня будет нравиться, и люди с определенной корректировкой будут относиться снисходительно: «Ну да, певец поменял свое отношение, изменился, стал не таким, каким мы его любили, но песня-то хорошая». Вот так вот люди воспринимают творчество того же Валерия Меладзе. Его многие песни действительно мелодичные, они интересные. Это хиты несравненные. Его творчество заслуживает уважения. Так что отношение певца - это одно, а его песни — это другое. Поэтому творчество будет жить», - отметил Рудченко.
Также критик назвал единственный способ для Валерия Меладзе не уйти в забвение. Он подчеркнул, что артисту стоит пересмотреть свои взгляды, и тогда он сможет вернуться на российскую сцену.
«Не думаю, что стоит ожидать какого-то там возвращения именно на российскую эстраду, если он не изменит свою позицию. Если он этого не сделает, мне кажется, он просто уйдет в вехи прошлого, останется воспоминанием у людей. А песни будут жить, играть на тех же радиостанциях, которые крутят треки прошлых лет», - поделился мнением критик.