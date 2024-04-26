61-летний турист из России умер в беседке турецкого отеля

В генконсульстве РФ в Анталье подтвердили смерть россиянина. Мужчина был найден 23 апреля на территории отеля в Аланье.

Выяснилось, что мужчина прибыл в Турцию с туристическими целями. Предварительно, причины смерти естественные. Однако окончательно станет известно после экспертизы. В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела. Консульство связалось с супругой погибшего.

«Со своей стороны Генконсульство готово оказать содействие родственникам умершего, в том числе в оформлении необходимых документов», - сказали в дипредставительстве Газете.Ru.

Ранее сообщалось, что тело 61-летнего россиянина нашли в беседке отеля. Мужчина сидел, не подавая признаков жизни.

Telegram-канал SHOT отмечает, что сотрудники отеля думали, будто он отдыхает. В итоге турист несколько часов сидел без помощи, а когда прибыли экстренные службы, откачать отдыхающего не получилось.

Несколько дней назад сообщалось, что 40-летний турист из России умер в Таиланде на второй день отдыха. Мужчина упал на скутере с обрыва. На сложном повороте транспортное средство потеряло управление. Супруга погибшего, которая ехала с ним, оказалась на дороге.