«Наступали кризисы»: актер Владимир Сычев рассказал об отношениях с женой

Актер Владимир Сычев рассказал, как ему удается сохранить крепкий брак. Об этом сообщает mk.ru.

Актер Владимир Сычев с 2010 года состоит в браке с Алесей Великановой. У супругов родилось двое детей: дочери Анна и Мария. По словам знаменитости, сохранить крепкий союз не так уж и просто.

«На самом деле это не так просто, скажу честно. Например, в этом году у нас будет 25 лет, как мы с женой вместе, и в любом случае в определенные моменты наступали какие-то кризисы, как бы люди друг друга ни любили, ни уважали и ни дорожили отношениями», — рассказал он.

Актер признался, что в отношениях важно сохранять позитивное мышление и гнать прочь негативные мысли.

«Здесь важно понимание, терпение, вера. Считаю, что надо стараться устраивать друг другу какие-то запоминающиеся моменты. Например, мы иногда вдвоем, без детей, куда-то вылетаем», — добавил он.

Сычев также рассказал, что в свободное от работы время он старается улетать в отпуск или сидеть с детьми.

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