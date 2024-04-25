Умер один из старейших польских кинематографистов Лешек Старонь. 10 апреля ему исполнилось 86 лет.

Причина смерти артиста не разглашается. При этом он скончался еще 22 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. Данных о том, где похоронен Старонь, не поступало.

Несмотря на преклонный возраст, Лешек Старонь не покидал работу до 2022 года, он активно участвовал в культурной жизни Польши.

Широкому зрителю кинематографист стал известен после сериала «Пансионат Роза». Кроме того, славу ему принесла работа в польско-французском драматическом триллере «Четыре ночи с Анной», где он выступил ассистентом режиссера.

В качестве актера Старонь снимался в нашумевшей драме «Оно», получившей ряд национальных и международных кинонаград, сообщает «Российская газета».

Ранее в возрасте 82 лет ушел из жизни основатель группы The Moody Blues Майк Пиндер.