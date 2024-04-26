Сын-фрик Яковлевой сделал новые пугающие татуировки на лице, перекрыв рисунок гроба

Кроме этого, сын актрисы кардинально поменял имидж. Он сбросил вес, обесцветил волосы и стал ходить в очках. На его лице больше нет пирсинга, но татуировки остались, пишет Kp.ru.

В этот раз он выбрал не такие скандальные рисунки, как раньше. Напомним, что звездный наследник вытатуировал на своем теле портреты серийных убийц – американцев Теда Банди и Джеффри Дамера. Когда он принимал участие в телевизионной программе, то выслушал вердикт психологов. Они в один голос заявили, что подобные татуировки могут свидетельствовать о психологических проблемах у парня.

Известно, что сын Яковлевой не пошел по ее стопам, а работал фитнес-тренером, а также парикмахером в барбершопе. Но он все еще продолжает искать себя. Самое главное, что Денис обеспечен жильем – квартиру ему подарила звездная мама.

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