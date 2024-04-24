«Карма настигла»: Яна Рудковская резко высказалась о смерти блогера Лены Миро

Продюсер Яна Рудковская высказалась о смерти блогера Лены Миро фразой «карма настигла». Знаменитость прокомментировала информацию о гибели звезды соцсетей, которую опубликовал ряд СМИ. Официальных данных на данный момент при этом нет.

По информации Super.ru, 42-летняя Лена Миро попала в ДТП в США и выпала в кому, а после скончалась. Мама блогера якобы была на похоронах, а вот отец отказался проститься с дочерью.

Яна Рудковская, о которой много писала Миро в своем «Живом журнале» прокомментировала информацию о смерти женщины. Она вспомнила, как сама становилась жертвой постов блогера.

«Удивительная история про человека, которого никто не знал лично, и которая на «грязи» и клевете подняла к себе интерес. Она одно время маниакально преследовала меня, писала обо мне гадости чуть ли не ежедневно. Ладно про меня – про детей. Я всегда думала, как и чем живут такие люди», – порассуждала звезда.

Рудковская уверена, что Миро жила в негативе, так как ее проклинали за статьи несколько десятков человек. Поэтому она намекнула на то, что смерть настигла Миро не просто так.

«Есть такое выражение - «карма настигла», означает, что человек рано или поздно будет держать ответ за все, что совершил в своей жизни. Многие люди не понимают, за что им в жизни посылаются проблемы, и иногда даже спрашивают «за что?», не понимая причинно-следственной связи своих прежних поступков», – добавила Яна.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко готовятся к появлению дочери. При этом общий сын супругов заявил, что сестра ему не нужна.