«Отказалась от врачей и тихо ушла»: умерла тяжелобольная сестра Кудрявцевой

Лера Кудрявцева сообщила о смерти тяжелобольной сестры, отказавшейся от лечения. Телеведущая рассказала о семейной трагедии в Telegram-канале.

В апреле 2024 года умерла двоюродная сестра Леры Ольга. Женщина проживала в Алуште и, по словам Кудрявцевой, была добрым и милым человеком. Полгода назад Ольга узнала об опасном диагнозе, но от лечения отказалась. Она считала, что госпитализация — «лишние страдания».

Лера опубликовала скриншот переписки с сестрой, в котором предлагала помощь Ольге. Однако ее сообщения остались без ответа.

«Пишу и не могу поверить, что ее не стало. Она нам ничего не говорила. Узнала о диагнозе и молчала: не хотела беспокоить. Отказалась от врачей, денег и просто тихо ушла», — высказалась знаменитость.

Отметим, что Лера не стала раскрывать диагноз умершей сестры.

Ранее сообщалось, что в США 42-летняя блогерша Лена Миро впала в кому после ДТП и умерла. Пока семья Лены не подтверждала новость о ее смерти. Подробности читайте здесь.