«Труднее всего – увольнять»: совладелица музея темноты о работе с незрячими людьми, инклюзии и социальном бизнесе

Долгое время во всем мире люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) игнорировались обществом и часто находились в полной изоляции. В последние годы начался процесс их включения в полноценную жизнь социума. Так называемая инклюзия постепенно меняет рабочее и общественное пространство в России.

Сайт «Страсти» поговорил с Екатериной Гусевой - совладелицей уникального интерактивного музея в центре Москвы, где потерявшие зрение люди помогают гостям адаптироваться в «эталонной» темноте. Незрячие экскурсоводы показывают посетителям, как это - видеть не глазами. Екатерина раскрыла сложности социального предпринимательства, рассказала о работе с людьми с особенностями и объяснила, как поверить в проект и сделать его не только важным для общества, но и прибыльным.

Екатерина, вы совместно с мужем Дмитрием Тейбашем создали музей, где экскурсии для гостей проводят незрячие гиды. Расскажите, как вам пришла эта идея? Поделитесь с нашими читателями историей возникновения музея.

Я приходила в музей наемным сотрудником, позже стала совладелицей, еще позже мы с Димой поженились. Всю основную работу по открытию муж провел сам и трудно смотреть на это без восхищения.

Первый подобный музей в России открылся в Санкт-Петербурге, ранее большая история подобных проектов в течение 40 лет развивалась в Европе. Суть их одна: общество не может быть цельным, пока в нем нет места каждому. Дима вдохновился смыслом и вложился в музей, по стечению обстоятельств сейчас мы управляем им вдвоем и за 1,5 года мы стали уверенными экспертами в этой теме.

Как считаете, вам в итоге удалось в полной мере реализовать идею?

Изначальная идея реализована на очень высоком уровне, но как это бывает, сейчас она обрастает дополнительными проектами. К тому же всегда есть, что улучшить. Мы из тех, кто созданием первого айфона не ограничивается.

Если говорить про некую понятную базу, то музей темноты — это экскурсия, которую ведут незрячие люди для людей с обычным зрением, состоящая из путешествия по пяти локациям. При этом мы уже давно вышли за эти грани. Программ в темноте у нас около 20. Мы научились делать социально-ответственные корпоративы, проводить свидания, делать детские праздники в темноте и программы по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их семей. Мы делаем проекты-коллаборации с известными брендами, помогаем компаниям становиться доступными для людей незрячих.

Например, в 2023 году мы создали инструкцию и провели тренинги для крупной торговой сети по работе с незрячими покупателями, выпустили с ними большой материал, привлекающий внимание обычных покупателей к незрячим людям. Более 1500 магазинов по всей России теперь доступнее для незрячего человека.

Мы регулярно выступаем на форумах приглашенными экспертами, давно стали продюсерским центром для проектов незрячих людей и платформой для креативных коллабораций с компаниями, которые поддерживают идею толерантного общества.

В чем была основная сложность при создании музея?

Сложность. Когда ты каждый день растешь над собой, приходится прилагать усилия. Труднее всего - увольнять неподходящих для целей компании и команды людей, ведь по факту в каждом мы видим ценность. До сих пор делать этого не умеем, но поняли, что менять правила в сторону наилучших для развития компании — это нормально. Как результат, те, кто рассчитывает получать что-то, не отдавая ничего взамен, просто уходят сами. Довольно часто ушедшие сотрудники потом просят взять их на работу обратно. Смотрим индивидуально.

А какая роль в проекте отведена именно вам?

Моя роль сейчас определена как директор по развитию. По факту — это совокупность налаживания внутренних и внешних процессов для реализации корпоративных целей, среди которых устойчивое развитие, популяризация инклюзии как нормы общества и работа с корпоративным сегментом в области доступности среды, корпоративного климата, их товаров и услуг.

В вашем музее впервые в России прошла экскурсия для глухих людей в темноте с полной двойной депривацией органов чувств. Интересно узнать подробности. Это ваша задумка или же где-то подсмотрели, возможно, в другой стране? Что вдохновило вас?

Первый год динамика нашего роста не давала нам возможности изучать мировые практики, мы просто играли в «волка с яйцами», обрабатывая те процессы, которые требовали внимания. Нам удалось с нуля создать систему, так как та, которая предполагалась изначально на деле оказалась мало рабочей в наших условиях. Поэтому подглядывали мы исключительно за собой. У нас получился дисбаланс между загрузкой административной части команды и гидов. Поэтому ребята креативили в помощь музею как могли. И если гипотезы, которые они придумывали, они могли еще и автономно, без особого включения администрации, реализовать - мы были только за.

В начале 2023 года незрячий гид-методолог Максим Петров высказал желание провести подобную экскурсию в нашем музее. Макс занимался фридайвингом и увидел формат экскурсии, которую могут проходить глухие ребята в темноте. Спустя пару месяцев со мной познакомилась девочка Софья, студентка, которая думала развивать тему музеев для глухих, так как сама имеет нарушение слуха. Кстати, в Москве есть Музей в тишине на эту тематику. Всем тоже рекомендуем к посещению, если хотите понять оба аспекта депривации в отдельности.

Когда я пообщалась с Софьей, то поняла, что она с друзьями и есть целевая аудитория Максима в его задумке. Мы организовали экскурсию, а ребята с радостью на нее согласились. Опыт вышел интересный, обратная связь помогла нам осознать важность подобного «маршрута» и список корректировок для его совершенствования. Планируем серьезно упаковать эту программу как реабилитационно-просветительскую для узкой группы людей.

Расскажите об особенностях работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья? Как проводится подбор сотрудников?

Особенность в нашем случае, что некоторые вещи сотрудник не может увидеть. Говорю некоторые, потому что обычный человек чаще всего даже не представляет, насколько незрячий может быть адаптирован для комфортной, современной жизни.

В такие моменты подключается сотрудник зрячий, и они делают задачу вдвоем. Также нередка поддержка со стороны незрячего сотрудника зрячему. Поэтому у нас принято считать, что мы все в норме.

Очень важен такой фактор как социализированность и личные мягкие навыки. По факту — это про психологическую зрелость. Именно на нее мы и смотрим в процессе серьезных интервью с будущими сотрудниками.

Большой спрос на такие вакансии?

Отклик на работу большой. Мы, пожалуй, немногие, кто ребят без зрения воспринимает также серьезно как и обычных сотрудников, мы даем им серьезные возможности для роста, но и требования для этого здоровые, у нас никто не играет в поддавки, но мы всегда находим время сделать профессиональный или персональный вклад в сотрудника, который прилагает искренние усилия для личного роста в команде. Поскольку процессы в музее пока достаточно емкие все сотрудники могут видеть полную картину делопроизводства и цепочку управленческих решений. Мы сделали прозрачными все процессы, до которых дошли руки, чтобы не тратить лишнее время на погружение сотрудников в контекст.

Эта возможность развить себя на конкретных примерах и с опорой на мышление руководителя мне кажется самым ценным в команде. Недолог тот час, когда в команду начнут приходить более профессиональные сотрудники в управлении, чем мы с Димой. Это великолепная динамика.

А по какой причине можете отказать соискателю?

Собственно, в этом же и есть причина, по которой мы соискателя можем не взять. Если человек остановился в развитии, у него психологическое сопротивление на дисциплину, он просто базово слабо выполняет те задачи, на которые его пригласили. Обычно эти признаки видны уже на собеседовании, но если мы сомневаемся, то даем человеку тестовый период, чтобы отказ был максимально обоснованным и честным. Ведь бывало, что новички проявляли излишнюю скромность на собеседовании, а в процессе работы в команде раскрывались как ценные сотрудники. Все в рамках разумного.

Возможно, есть какая-то история с особенным сотрудником, которая запомнилась?

У нас настолько особенный коллектив, что мы живем в сплошной интересной истории. Выделить кого-то трудно. Есть сотрудник, который работал в крематории музыкантом, очень талантливый и сильный парень, который из-за общественного предубеждения не мог найти работу в «сфере счастья», не помню, кто ему посоветовал нас, но мы с обеих сторон рады, что Влад теперь часть нашего коллектива. Летом 2023 года он поехал со мной на ВДНХ, нас пригласили ключевыми партнерами открывать павильон «Феникс». Пока мы ждали еще одного нашего гида с собакой поводырем, Влад рассказал мне подробности своей самостоятельной жизни, и меня это очень впечатлило.

Чтобы добираться до работы в музей, он начал пользоваться службой сопровождения Метрополитена и встретил там свою любовь. Замечательная и не единичная история в нашем коллективе. Есть истории гидов, которые у нас семьями работали и история любви гида и администратора. Мне кажется важным подсветить именно этот аспект, ведь частью нашей миссии является и то, что инклюзия может стать социальной и даже семейной нормой.

Екатерина, вы с мужем развиваете социальное предпринимательство в России. Что можете посоветовать людям, которым интересно это направление? Как поверить в проект, если он не всегда прибылен и успешен, но важен для общества?

Во-первых, надо твердо стоять на земле в своих представлениях, избавиться от фантазийности, но не от веры. Если у вас нет свободных миллионов, то важно начинать использовать реалистичные возможности. Пусть даже работать из кафе или на лавочке в парке, вместо аренды офиса. Не надо стесняться того, что пока внешне это выглядит скромно. С 2012 года у меня работает флористический бизнес, он абсолютно прибылен, свои первые 50 букетов для топовых российских глянцевых изданий я делала на «бабушкином» ковре в съемной квартире.

Если вы действительно хотите вырасти в полезном деле, не может быть репутационного стыда. А если он есть, надо проверить свои намерения на чистоту. Возможно, просто хочется называть себя бизнесменом. Это тоже желание, и оно нормально.

Во-вторых, надо уметь выстраивать систему, пока операционка вас не поглотила и не демотивировала.

Третье. Мое мнение, что отлаженные алгоритмы и команда — это фундамент. Предприниматель не только видит продукт на стыке своих возможностей и потребностей рынка, он умеет налаживать живые комьюнити, которые этот продукт будут вместе с ним создавать.

В-четвертых, делегирование. Это как от детей сепарироваться. Сложно, но жизненно важно, иначе не будет воздуха в команде, а у предпринимателя не будет новых зон развития. Например, предприниматель, бизнесмен, владелец и инвестор — это разные по своему внутреннему устройству люди. Надо понимать, какой у вас масштаб и куда вы хотите прийти.

Последнее, чтобы все это вообще состоялось, необходимо понять, что кризисы - часть жизни компании. Это не плохо. У кризиса есть задача - вытолкнуть вас на лучший уровень, пересмотреть то, что уже не работает, найти то, что еще не очевидно, но невероятно полезно для вашей компании. Если научиться управлять последним пунктом, то социальное предпринимательство станет интересным путешествием для вас и важной поддержкой для общества.

Ваш проект существует с 2022 года. Расскажите, что изменилось за это время? Как было на старте и чего достигли сейчас?

Изменилось многое. Если на старте было 20 посетителей в месяц, то сейчас уже более 2,5 тысячи в месяц. Растем дальше. Доход с 30 тысяч в месяц вырос до 3,5 миллиона рублей.

Мы начинали как неизвестный музей, сейчас, где бы я ни выступала, в зале или среди онлайн слушателей всегда есть те, кто у нас был и еще больше тех, кто о нас знает.

Кроме того, за полтора года мы провели более 400 благотворительных экскурсий-терапий для детей из детских домов. Стали реабилитационным центром для людей с ОВЗ и их семей. Также сейчас мы сотрудничаем с ведущими вузами страны (МГИМО, МГУ, Бауманка, ВШЭ), регулярно проводим там просветительские мероприятия. К нам часто приходят компании для сотрудничества по квотируемому трудоустройству. Ведь мы находимся в центре Москвы и те условия, которые мы создаем для наших сотрудников с инвалидностью легко проверить. Мы прозрачны и интересны.

У вас большой штат?

В команде музея было 15 человек стало – 30, включая аутсорсинг, плюс у нас есть 10 основных гидов и команда из семи ребят ОВЗ по зрению, готовых подхватить нагрузку в праздники.